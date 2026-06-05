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05 июня, 10:27

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Для содержания ипотеки нужно зарабатывать более 370 тыс рублей

Россиянам рассказали, сколько нужно зарабатывать для содержания ипотеки

Фото: 123RF.соm/mordecio

Для покупки однокомнатной квартиры в ипотеку россияне должны зарабатывать от 378,5 тысячи рублей в месяц, для двухкомнатной – от 563,8 тысячи рублей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на аналитиков.

При оформлении семейной ипотеки доход должен составлять от 238 тысяч рублей в месяц для однокомнатной квартиры и от 428,2 тысячи рублей для двухкомнатной. Эти показатели рассчитаны на основе условий первоначального взноса от 30% и средневзвешенной процентной ставки по кредитному договору.

Семейная ипотека предоставляется супругам с детьми в возрасте до 7 лет или с ребенком-инвалидом до 18 лет. При этом ребенок должен быть постоянно зарегистрирован с родителем, который будет указан в кредитном договоре.

Отмечается, что до конца лета в России могут ввести дифференцированную ставку по семейной ипотеке, которая будет рассчитываться исходя из количества несовершеннолетних детей в семье. Кроме того, может быть также увеличен лимит кредитования.

Ожидается, что лимит увеличат для приобретения жилья площадью свыше 60 квадратных метров. Это сделает условия для родителей с двумя и более детьми, которым нужно больше пространства, комфортными.

Ранее эксперт банковского рынка Андрей Бархота заявил, что ставки по ипотеке в России могут снизиться до 10% ближе к 2029 году. По его словам, для снижения ипотечных ставок до 10–11% ключевая ставка должна составлять порядка 7–8%. После этого спрос на ипотеку может вырасти.

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