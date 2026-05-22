Центробанк назвал шокирующими цены на жилье в РФ

Цены на жилье в России "шокируют", заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов на конференции "Время изменений: формула баланса".

"Я не знаю, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать. Это мое мнение", – цитирует его РБК.

Данилов добавил, что цены перегрелись во время высоких продаж жилья, когда в месяц продавали от 2,5 до 3,5 миллиона квадратных метров. Теперь продажи стабилизировались на уровне в 1,9 миллиона "квадратов".

При этом рынок жилья проходит через фазу, когда доля государственных программ снижается, продолжается "донастройка" господдержки и семейной ипотеки, а рыночная ипотека постепенно набирает оборот.

"Нам нужно нащупать новый баланс, который сложится в результате всех этих изменений", – резюмировал представитель ЦБ.

Ранее на одном из сайтов по продаже недвижимости обнаружили квартиру-студию площадью 10 квадратных метров на Тверской улице в центре Москвы. Стоимость лота составляла всего 6,9 миллиона рублей. Эксперты отмечали, что цена была вполне оправдана для такого "странного объекта". Например, у квартиры настолько крошечная площадь, что она больше похожа на складское помещение.

