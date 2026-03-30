Риелтор Свиридов: сотка земли в пределах 30 км от Москвы стоит от 600 тыс руб

Цена сотки земли в Подмосковье начинается от 70 000 рублей, рассказали эксперты. Где продаются самые дорогие и дешевые дачные участки и что нужно помнить при их приобретении, разбиралась Москва 24.

Дорогие направления

Хороших предложений по земельным участкам в столичном регионе становится все меньше из-за тренда на загородное жилье. Об этом Москве 24 рассказал риелтор Олег Свиридов.

По его словам, на удалении 30 километров от Москвы (например на Каширском шоссе или Новорижском направлении) сотка земли будет стоит от 600 000 рублей.





Олег Свиридов риелтор В ТиНАО, в частности, территориально в деревне Былово, участок со всеми коммуникациями, уже газифицированный, будет стоить от 900 000 рублей за сотку. Это цена за землю без дома, под строительство.

Специалист отметил, что участки до 30 километров от МКАД пользуются наибольшим спросом и продаются по максимальной цене. Все, что дальше, имеет более доступный прайс, указал Свиридов.

В качестве оптимального времени для покупки он назвал летний период: виден рельеф, подъездные пути и окружение, а зимой многое скрыто под снегом. Однако, если найден подходящий вариант, не стоит ждать снижения цен – хорошие участки не дешевеют, заключил Свиридов.

В то же время риелтор Олег Бендриков пояснил Москве 24, что стоимость зависит не только от удаленности, но и типа объекта.

По его словам, в отдаленных районах (70–100 км от города) средняя цена за сотку в обычном СНТ составляет 80–100 тысяч рублей. Например, в Орехово-Зуеве, где вдобавок есть развитая инфраструктура, хорошее железнодорожное сообщение и близость к крупным городам Подмосковья.





Олег Бендриков риелтор Есть и более бюджетные варианты, например, в Луховицах (юго-восточное направление, около 130 километров от Москвы). Здесь цена за сотку в СНТ составляет около 70 тысяч рублей. После открытия новой дороги в объезд Островцов исчезли многокилометровые пробки. Сейчас до Луховиц можно доехать за 1,5–2 часа.

Также Бендриков уточнил, что рядом с Луховицами находится Коломна, где хорошо развита инфраструктура: школы, детские сады, поликлиники, рынки, а также есть много красивых мест для прогулок. Вместе с тем из Луховиц есть железнодорожное сообщение с Москвой, а рядом расположена река Ока и множество водохранилищ. Кроме того, по сравнению с тем же севером Подмосковья, на юго-востоке значительно теплее, рассказал специалист.

По его словам, многие покупатели пытаются сэкономить на сопровождении сделки, но в итоге сталкиваются с проблемами: недостоверные документы, не приведенные в порядок бумаги, отсутствие межевания. За все это приходится переплачивать дважды. Также эксперт уточнил, что при покупке участка важно обращать внимание на:

правильно составленный договор купли-продажи, где четко прописаны все условия;

наличие межевания участка;

правильность установленных границ земельного участка: если он оформлялся давно, границы нужно сопоставить с нынешними требованиями).

Стоит также проверить общую историю документов, так как в каждом случае она будет со своими индивидуальными нюансами, заключил Бендриков.

Дачные нюансы

Один из ключевых факторов формирования стоимости дачного участка – статус земли, отметил Олег Свиридов.

По его словам, участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) дороже, чем под садоводство (СНТ), из-за разных целей использования земель. ИЖС предназначено для возведения капитальных жилых домов с возможностью официальной регистрации. СНТ же предполагает выращивание сельскохозяйственных культур, а дом на таком участке по статусу будет считаться летней постройкой, заверил эксперт.





Олег Свиридов риелтор Также важны коммуникации: их наличие и стоимость подключения. Бывает, что газопровод провел частный собственник и тогда нужна врезка – это технологическое подключение к уже существующей трубе с разрешения частного лица. Поэтому важно понимать, на чьем балансе находятся сети: лучше, если они принадлежат Мособлгазу, тогда процесс подключения будет технологически понятным.

Специалист подчеркнул, что перед покупкой стоит запросить правоустанавливающие документы и архивные выписки, чтобы проследить историю переходов прав. Если передач было много или они вызывают сомнения, от покупки лучше отказаться, посоветовал он.

"Продавец обязан предоставить все это по запросу покупателя. Обычно перечень необходимых документов прописывают в соглашении о задатке. Особое внимание стоит обратить на наличие обременений: ипотека, залог, сервитут (юридически зафиксированное право пользоваться чужой собственностью. – Прим. ред.), прохождение коммуникаций, природоохранные зоны", – рассказал эксперт.

Свиридов уточнил, что полезно запросить и градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Там указаны нормы застройки, пятно под дом (максимально допустимая площадь под строительство) и все ограничения.

"Идеальный участок с точки зрения документов – тот, который был приобретен по договору купли-продажи более пяти лет назад, не в браке, и с тех пор не имел других переходов прав", – заверил риелтор.

По его словам, помимо документов, стоит обращать внимание на окружение: какие дома строятся рядом, есть ли проблемные соседи. Если это садовое товарищество, полезно поговорить с председателем. Важна также и транспортная доступность – возможность доехать не только на личном авто, но и на общественном транспорте.

"Магазины рядом уже не так критичны благодаря доставке, особенно если участок используется для сезонного проживания", – пояснил специалист.

При этом, если покупается участок с домом, помимо юридической экспертизы, нужна строительная, указал Свиридов.





Олег Свиридов риелтор Стоит пригласить специалиста, который оценит состояние здания, запросить проектную документацию, акты скрытых работ и технические условия на подключение коммуникаций. Важно проверить, соответствуют ли фактические параметры заявленным. Полезно использовать тепловизор для выявления теплопотерь, а также съездить на локацию зимой – посмотреть на состояние дорог и наличие сосулек на крыше (последнее сигнализирует о том, что крыша пропускает тепло).

Также Свиридов отметил, что кирпичные дома – самые долговечные и основательные, с хорошей тепло- и звукоизоляцией. Однако они требуют серьезного фундамента и железобетонных перекрытий, что увеличивает бюджет и сроки строительства.

Другой вариант – дом из строганого или клееного бруса, который по своим свойствам тоже подходит для круглогодичного проживания при качественном исполнении. Каркасные, модульные варианты, а также из SIP-панелей – более бюджетные варианты, которые можно построить за один сезон. Однако в среднем срок их службы меньше, чем у того же кирпича, заключил риелтор.

