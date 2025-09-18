Садовод Воронова назвала методы защиты от слизней и кротов перед дачным сезоном – 2026

Мягкая зима может привести к нашествию испанских слизней в Подмосковье в следующем дачном сезоне. Спасти участок поможет только морозная и малоснежная погода, предупреждают эксперты. Как уже сейчас обезопасить урожай сезона-2026 от различных вредителей – в материале Москвы 24.

"Нужна морозная зима"

Испанские слизни, с которыми этим летом столкнулись дачники столичного региона, не зимуют как взрослые особи – с наступлением холодов они погибают. Однако, как рассказал Life.ru эколог Илья Рыбальченко, их яйца, отложенные в почве, компосте или под досками, успешно пережидают зиму.

По словам специалиста, для сокращения популяции слизней необходима морозная зима без обильного снежного покрова.





Илья Рыбальченко эколог Если снег ляжет рано и будет глубоким, он сыграет роль термоса, и кладки яиц сохранятся. А вот резкие морозы на голой земле или промерзание почвы до глубины 10–15 см способны уничтожить значительную часть будущей популяции.

Эксперт предупредил, что в случае мягкой и теплой зимы следующим летом Подмосковье ждет новое, еще более масштабное нашествие вредителей.

"В мягкие зимы слизни почти гарантированно возвращаются летом, а после суровой малоснежной зимы их будет куда меньше", – подчеркнул эколог.

Специалист также дал рекомендации по борьбе с кладками яиц в преддверии октября. Необходимо убирать с грядок доски, пленку и кучи травы, где слизни любят прятаться. Регулярное рыхление почвы разрушает кладки прямо в земле. Эффективны и сухие ловушки: зола, известь или табачная пыль, рассыпанные по влажным местам.

Агроном Владимир Викулов добавил, что эти вредители угрожают не только плодовому урожаю.

"Испанские слизни способны съесть все, вплоть до газонной травы. Однако больше всего они любят сочные овощи, среди которых огурцы, кабачки, тыква, капуста и салат. Также они предпочитают теневые декоративные растения, такие как хосты. Съедают их так, что остаются лишь жилки листьев", – подчеркнул он.

Он также рекомендовал ловить слизней при помощи приманок. Например, можно вкопать в почву банку, наполненную пивом, ягодами или овощами. Упав в такую ловушку, выбраться они не смогут.

Никакой химии

Почвенные вредители – это угроза будущему урожаю, но бороться с ними стоит экологичными методами, заявила в разговоре с Москвой 24 эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

"Раньше многие использовали карбид кальция, но это непродвинутый вариант. Яды могут навредить полезным животным, в том числе и домашним. Кроме того, они отравляют почву, а также могут попасть и в продукцию – овощи, ягоды. Поэтому лучше отдать предпочтение современным средствам", – посоветовала она.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Для борьбы с медведками, проволочниками, майскими жуками, колорадскими жуками и различными личинками существуют гранулированные средства, которые привлекательны для этих вредителей. Они их съедают и, соответственно, погибают. Но эта химия опасна только для них, она никак не влияет на почву и не навредит саду.

А вот народные средства для таких вредителей неэффективны: у них особый иммунитет, объяснила эксперт.

"Им достаточно один раз что-то попробовать, и уже в следующем году они на это не отреагируют, а вот специальные средства помогут в борьбе с ними", – добавила садовод.

При этом Воронова подчеркнула: избавиться на участке от кротов без помощи химии также не получится.

"Их не смущают никакие отпугиватели, никакие жужжалки. Они могут спокойно копать и рядом с ними, и для борьбы также стоит приобретать специальные средства. Но есть и один проверенный способ, как прогнать их, не покупая никаких препаратов. Достаточно засыпать в нору использованный кошачий наполнитель. В домашних условиях он впитывает запахи, но во влажной почве он начинает их отдавать, а самый главный враг грызунов – это хищник", – заметила она, подчеркнув, что минеральный или древесный наполнитель безопасен для окружающей среды.

При этом биолог, агроном Михаил Воробьев отметил, что кроты не всегда представляют огромную угрозу для огорода.





Михаил Воробьев биолог, агроном Некоторые путают их с землеройками, медведками и другими подземными обитателями, думая, что они едят корнеплоды моркови, свеклы, выгрызают луковицы тюльпанов, лилий и так далее. Но это не кроты, потому что они плотоядные животные. Они поедают личинок майских жуков, жуков-щелкунов, которые больше известны как проволочники, медведок, тем самым даже помогают бороться с ними.

Но иногда вид кротовин может испортить газон, поэтому в прорытые ходы можно положить тряпочку, которая смочена каким-либо сильно пахнущим веществом.

"Подойдут бензин, керосин – все, что имеет резкий и достаточно сильный запах. Почве это не навредит, поскольку вещество туда не наливается", – объяснил Воробьев.

При этом есть и более радикальный способ для борьбы с этими насекомоядными, который максимально обезопасит участок.

"Если у садовода есть любимая клумба, грядка или какие-то посадки, которые он не хотел бы, чтобы потревожили эти животные, то можно использовать специальную антикротовую сетку. Для ее установки выкапывается мелкий котлован примерно на штык лопаты, выкладывается сеткой и снова засыпается землей", – рассказал агроном.

Корни и вода проходят через нее, а кроты, натыкаясь на препятствия, просто его обходят, заключил Воробьев.

