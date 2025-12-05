Форма поиска по сайту

05 декабря, 13:15

Мэр Москвы

Собянин открыл в Москве первое в России производство фотонных интегральных схем

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин и глава Минпромторга России Антон Алиханов открыли Московский центр фотоники на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в Зеленограде.

По словам мэра, это первое в России производство фотонных интегральных схем. Оно позволит увеличить скорость передачи данных в 100 раз.

"Хотел поблагодарить технологического партнера нашего, министерство промышленности за то, что мы за 2,5 года прошли тяжелейший сложный путь", – сказал Собянин и напомнил, что на площадке планируется запустить еще два производства: Московскую испытательную лабораторию микроэлектроники и Центр фотошаблонов.

В свою очередь, Алиханов назвал открытие центра важным шагом в вопросах технологического суверенитета РФ.

"Очень хотелось бы, чтобы мы продолжили развитие, потому что сейчас это где-то 500 тысяч чипов ежегодно. Это примерно 10% от объема внутреннего рынка", – пояснил министр, указав, что новое предприятие является большим достижением в развитии микроэлектроники в стране.

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, на новом производстве объединены компетенции по трем направлениям: изготовлению базовых элементов продукции на основе фосфида индия, кремния-германия и кремния на изоляторе. Основной продукцией станут фотонные интегральные схемы (ФИС).

Последние обеспечивают передачу данных со скоростью более 100 гигабит в секунду при значительном снижении энергопотребления. По сравнению с обычными устройствами скорость передачи информации вырастет до 100 раз. Продукция центра будет востребована в телекоммуникациях, космической связи, биомедицине, а также в сфере искусственного интеллекта.

Помимо этого, ФИС станут одним из главных элементов центров обработки данных нового поколения. Это даст возможность перейти на российскую компонентную базу, обеспечить технологический суверенитет государства, высокий уровень защищенности и устойчивости критической информационной инфраструктуры.

Первое полугодие предприятие будет работать в тестовом режиме. Его переход в промышленную эксплуатацию планируется с 1 июня 2026 года.

Более того, создаваемая в центре фотоники испытательная лаборатория микроэлектроники позволит вместить 70% услуг зарубежных лабораторий, которые необходимы для развития высокотехнологичных отраслей. Старт ее работы намечен на первый квартал следующего года.

Ранее Собянин заверил, что в 2026-м столичные власти продолжат оказывать финансовую помощь высокотехнологичным предприятиям и компаниям, выпускающим критически важную продукцию. Поддерживает заводы и центр "Моспром". Он помогает искать иностранных покупателей, бороться с торговыми барьерами и проходить верификацию у зарубежных контрагентов.

