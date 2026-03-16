Врач-невролог Лавренова: использование трекеров для сна может вызвать бессонницу

Увлечение умными гаджетами для контроля сна может вызвать хроническую бессонницу, рассказала Life.ru врач-невролог Мария Лавренова.

По ее словам, некоторые пользователи в попытке добиться здорового сна слишком сильно доверяют показателям в приложении. В результате они начинают ориентироваться только на предложенные графики, не обращая внимания на собственные ощущения.

Навязчивое желание хорошо выспаться с помощью трекеров называется ортосомния, указала врач. Человек в таком состоянии испытывает тревогу перед сном, часто просыпается ночью, а днем устает и страдает рассеянным вниманием. Постоянное отслеживание показателей и страх не соответствовать идеалу не дают нервной системе расслабиться, что ухудшает качество сна. В попытках добиться идеальных результатов в приложении некоторые люди остаются в постели дольше, чем нужно. Это только сбивает биологические часы и обостряет симптомы.

В то же время эксперт подчеркнула, что умные часы и кольца в большинстве случаев помогают людям. Они мотивируют стремиться к соблюдению режима дня.

"Исследования показывают, что использование таких устройств может даже субъективно улучшать восприятие качества сна за счет повышения чувства контроля над собственным здоровьем", – отметила Лавренова.

При этом у склонных к тревоге людей трекеры способны вызвать обратный эффект и привести к стрессу, считает специалист. Она посоветовала в таких случаях обратиться к врачу. Также помощь специалиста понадобится, если проблемы со сном возникают на постоянной основе и негативно влияют на качество жизни.

Как объяснила невролог, в медицине данные популярных гаджетов лишь указывают на нарушения сна, но не применяются для диагностики. При постановке диагноза сомнологи и неврологи собирают анамнез и используют объективные методы, такие как полисомнография.

Главным методом лечения хронической бессонницы считается когнитивно-поведенческая терапия, указала Лавренова.

"Этот метод помогает изменить установки и поведение, разорвать порочный круг тревоги и нормализовать структуру сна без обязательного применения медикаментов", – объяснила врач.

Она отметила, что лекарства применяются, если психотерапия не помогла или человеку нужно временно поддержать здоровье с помощью медикаментов. При этом даже при серьезных нарушениях необходимо придерживаться правил гигиены сна, подчеркнула Лавренова.

Ранее врач отделения медицины сна Алена Гаврилова рассказала, что короткого дневного сна от 10 до 30 минут может быть достаточно взрослым людям, чтобы отдохнуть и получить новую волну бодрости. Такой метод подходит тем, кто рано просыпается и чувствует усталость во второй половине дня, а также страдающим от хронических заболеваний и повышенной утомляемости. При этом перерыв на отдых не должен переходить в фазу глубокого сна, чтобы не сбить ритм биологических часов.