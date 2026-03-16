Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 марта, 11:23

Общество
Главная / Новости /

Врач-невролог Лавренова: использование трекеров для сна может вызвать бессонницу

Врач-невролог предупредила о риске бессонницы при использовании трекеров для сна

Фото: 123RF.com/teeraphat24

Увлечение умными гаджетами для контроля сна может вызвать хроническую бессонницу, рассказала Life.ru врач-невролог Мария Лавренова.

По ее словам, некоторые пользователи в попытке добиться здорового сна слишком сильно доверяют показателям в приложении. В результате они начинают ориентироваться только на предложенные графики, не обращая внимания на собственные ощущения.

Навязчивое желание хорошо выспаться с помощью трекеров называется ортосомния, указала врач. Человек в таком состоянии испытывает тревогу перед сном, часто просыпается ночью, а днем устает и страдает рассеянным вниманием. Постоянное отслеживание показателей и страх не соответствовать идеалу не дают нервной системе расслабиться, что ухудшает качество сна. В попытках добиться идеальных результатов в приложении некоторые люди остаются в постели дольше, чем нужно. Это только сбивает биологические часы и обостряет симптомы.

В то же время эксперт подчеркнула, что умные часы и кольца в большинстве случаев помогают людям. Они мотивируют стремиться к соблюдению режима дня.

"Исследования показывают, что использование таких устройств может даже субъективно улучшать восприятие качества сна за счет повышения чувства контроля над собственным здоровьем", – отметила Лавренова.

При этом у склонных к тревоге людей трекеры способны вызвать обратный эффект и привести к стрессу, считает специалист. Она посоветовала в таких случаях обратиться к врачу. Также помощь специалиста понадобится, если проблемы со сном возникают на постоянной основе и негативно влияют на качество жизни.

Как объяснила невролог, в медицине данные популярных гаджетов лишь указывают на нарушения сна, но не применяются для диагностики. При постановке диагноза сомнологи и неврологи собирают анамнез и используют объективные методы, такие как полисомнография.

Главным методом лечения хронической бессонницы считается когнитивно-поведенческая терапия, указала Лавренова.

"Этот метод помогает изменить установки и поведение, разорвать порочный круг тревоги и нормализовать структуру сна без обязательного применения медикаментов", – объяснила врач.

Она отметила, что лекарства применяются, если психотерапия не помогла или человеку нужно временно поддержать здоровье с помощью медикаментов. При этом даже при серьезных нарушениях необходимо придерживаться правил гигиены сна, подчеркнула Лавренова.

Ранее врач отделения медицины сна Алена Гаврилова рассказала, что короткого дневного сна от 10 до 30 минут может быть достаточно взрослым людям, чтобы отдохнуть и получить новую волну бодрости. Такой метод подходит тем, кто рано просыпается и чувствует усталость во второй половине дня, а также страдающим от хронических заболеваний и повышенной утомляемости. При этом перерыв на отдых не должен переходить в фазу глубокого сна, чтобы не сбить ритм биологических часов.

"Качество жизни": врач рассказала, какие гормоны влияют на сон

Читайте также


общество

Главное

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

Что стоит за слухами об увечьях лидеров Израиля и Ирана?

Эксперты уверены: сообщения о гибели лидеров Ирана и Израиля – элемент информационной войны

Официального подтверждения о серьезных травмах или гибели нет

Читать
закрыть

Что известно о футболисте "Урала", обвиняемом в убийстве москвички?

По данным СК, преступник совершил убийство под влиянием телефонных мошенников

После убийства обвиняемый вскрыл сейф и похитил более 2 тысяч долларов

Читать
закрыть

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика