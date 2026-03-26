Росздравнадзор заявил об отсутствии дефицита вакцин от бешенства

В медучреждениях России нет нехватки препаратов для профилактики бешенства, все необходимые вакцины и антирабический иммуноглобулин доступны в достаточном объеме. Об этом сообщили в Росздравнадзоре.

В ведомстве уточнили, что лекарства регулярно поступают в гражданский оборот. Только за первые 3 месяца 2026 года выпущено около 530 тысяч доз вакцины и более 160 тысяч миллилитров иммуноглобулина, что соответствует уровню прошлого года.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном дефиците, однако в Росздравнадзоре подчеркнули, что локальные перебои могут возникать лишь по организационным причинам в отдельных регионах.

Для оперативного решения таких ситуаций гражданам рекомендовано сообщать о проблемах с обеспечением лекарствами на горячую линию службы – 8 (800) 550-99-03.

В начале марта стало известно о вспышке пастереллеза в Новосибирской области. В личных подсобных хозяйствах региона начались мероприятия по изъятию и уничтожению скота. Согласно статистике областного Министерства сельского хозяйства, с начала текущего года на территории области было зафиксировано 42 случая бешенства.

В 5 районах ввели режим карантина. Представители ведомства объясняли резкий рост числа заболеваний обильными снегопадами, которые вынудили диких животных искать пропитание вблизи населенных пунктов, что привело к заражению невакцинированного домашнего скота. Владельцам ферм пообещали выплатить компенсацию.

Позднее в регионе был введен режим ЧС. Начальник областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт заявил, что причиной распространения бешенства скота стала халатность при ведении личных подсобных хозяйств.