26 марта, 11:38

Общество

Росздравнадзор заявил об отсутствии дефицита вакцин от бешенства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В медучреждениях России нет нехватки препаратов для профилактики бешенства, все необходимые вакцины и антирабический иммуноглобулин доступны в достаточном объеме. Об этом сообщили в Росздравнадзоре.

В ведомстве уточнили, что лекарства регулярно поступают в гражданский оборот. Только за первые 3 месяца 2026 года выпущено около 530 тысяч доз вакцины и более 160 тысяч миллилитров иммуноглобулина, что соответствует уровню прошлого года.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном дефиците, однако в Росздравнадзоре подчеркнули, что локальные перебои могут возникать лишь по организационным причинам в отдельных регионах.

Для оперативного решения таких ситуаций гражданам рекомендовано сообщать о проблемах с обеспечением лекарствами на горячую линию службы – 8 (800) 550-99-03.

В начале марта стало известно о вспышке пастереллеза в Новосибирской области. В личных подсобных хозяйствах региона начались мероприятия по изъятию и уничтожению скота. Согласно статистике областного Министерства сельского хозяйства, с начала текущего года на территории области было зафиксировано 42 случая бешенства.

В 5 районах ввели режим карантина. Представители ведомства объясняли резкий рост числа заболеваний обильными снегопадами, которые вынудили диких животных искать пропитание вблизи населенных пунктов, что привело к заражению невакцинированного домашнего скота. Владельцам ферм пообещали выплатить компенсацию.

Позднее в регионе был введен режим ЧС. Начальник областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт заявил, что причиной распространения бешенства скота стала халатность при ведении личных подсобных хозяйств.

Читайте также


общество

Главное

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

