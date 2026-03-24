В Новосибирской области завершили изъятие скота из очагов пастереллеза

Изъятие животных из очагов заражения пастереллезом завершено в пяти районах Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Власти Новосибирской области уточнили, что новых случаев заболевания животных специалисты не наблюдают уже 19 дней.

У владельцев личных подсобных хозяйств в регионе начали изымать и уничтожать скот для ликвидации очагов пастереллеза в начале марта. По данным областного Минсельхоза, с начала года в регионе было зарегистрировано 42 очага бешенства, карантин был введен в пяти районах.

Всплеск заболеваемости в ведомстве связали с обильными снегопадами, из-за которых дикие животные выходят к людям в поисках пищи и заражают невакцинированный скот. При этом угрозы для здоровья населения не было. Владельцам животных пообещали выплатить компенсацию в соответствии с законом.

После этого в Новосибирской области был введен режим ЧС. Ситуация вызвала протест местных жителей – они считали, что уничтожают даже здоровых животных без признаков инфекций, а для многих семей скот является основным источником дохода.

Начальник областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт заявил, что причиной распространения заболеваний скота стала халатность при ведении личных подсобных хозяйств.

В середине марта глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что пастереллез начал мутировать. По его словам, чтобы сдержать распространение болезни и защитить продовольственную безопасность, были приняты жесткие превентивные меры.

При этом Данкверт назвал работу региональных властей недостаточно своевременной и полной. Одной из возможных причин вспышки могли стать незаконные перевозки сельхозживотных без ветеринарных документов.

Однако губернатор региона Андрей Травников заявил, что ветеринарные меры, которые проводятся в Новосибирской области для предотвращения опасных заболеваний животных, являются строгими, но необходимыми. По его словам, с 16 марта пострадавшие сельчане получают денежные компенсации после подачи соответствующих заявлений.

