16 марта, 14:25Происшествия
Режим ЧС введен в Новосибирской области из-за вспышек бешенства среди скота
В Новосибирской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за выявленных вспышек бешенства и пастереллеза среди скота, сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.
Ранее СМИ писали, что в нескольких районах региона начали массово уничтожать домашний скот. Причиной стали вспышки заболеваний. Ситуация вызвала протест местных жителей – они считают, что уничтожают даже здоровых животных без признаков инфекций, а для многих семей скот является основным источником дохода.
По словам Шинделова, режим ЧС распространяется на всю территорию области. Как пояснил министр, эта мера позволит координировать действия более эффективно, а также максимально ограничить перемещения животных и продукции животного происхождения.
Также он добавил, что последние очаги заболеваний были зафиксированы в начале марта.
"В границах тех очагов, где были проведены мероприятия, никакого появления новых очагов не наблюдается", – отметил министр.
В феврале ограничительные меры после выявления эпизоотического очага бешенства вводились в подмосковном Реутове. Карантин был установлен в границах территории дома № 4 на улице Молодежной. На участке запрещалось проводить любые мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных.