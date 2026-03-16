Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 марта, 14:25

Происшествия

Режим ЧС введен в Новосибирской области из-за вспышек бешенства среди скота

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Новосибирской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за выявленных вспышек бешенства и пастереллеза среди скота, сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

Ранее СМИ писали, что в нескольких районах региона начали массово уничтожать домашний скот. Причиной стали вспышки заболеваний. Ситуация вызвала протест местных жителей – они считают, что уничтожают даже здоровых животных без признаков инфекций, а для многих семей скот является основным источником дохода.

По словам Шинделова, режим ЧС распространяется на всю территорию области. Как пояснил министр, эта мера позволит координировать действия более эффективно, а также максимально ограничить перемещения животных и продукции животного происхождения.

Также он добавил, что последние очаги заболеваний были зафиксированы в начале марта.

"В границах тех очагов, где были проведены мероприятия, никакого появления новых очагов не наблюдается", – отметил министр.

В феврале ограничительные меры после выявления эпизоотического очага бешенства вводились в подмосковном Реутове. Карантин был установлен в границах территории дома № 4 на улице Молодежной. На участке запрещалось проводить любые мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

Что стоит за слухами об увечьях лидеров Израиля и Ирана?

Эксперты уверены: сообщения о гибели лидеров Ирана и Израиля – элемент информационной войны

Официального подтверждения о серьезных травмах или гибели нет

Читать
закрыть

Что известно о футболисте "Урала", обвиняемом в убийстве москвички?

По данным СК, преступник совершил убийство под влиянием телефонных мошенников

После убийства обвиняемый вскрыл сейф и похитил более 2 тысяч долларов

Читать
закрыть

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика