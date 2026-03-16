Режим ЧС введен в Новосибирской области из-за вспышек бешенства среди скота

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Новосибирской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за выявленных вспышек бешенства и пастереллеза среди скота, сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

Ранее СМИ писали, что в нескольких районах региона начали массово уничтожать домашний скот. Причиной стали вспышки заболеваний. Ситуация вызвала протест местных жителей – они считают, что уничтожают даже здоровых животных без признаков инфекций, а для многих семей скот является основным источником дохода.

По словам Шинделова, режим ЧС распространяется на всю территорию области. Как пояснил министр, эта мера позволит координировать действия более эффективно, а также максимально ограничить перемещения животных и продукции животного происхождения.

Также он добавил, что последние очаги заболеваний были зафиксированы в начале марта.

"В границах тех очагов, где были проведены мероприятия, никакого появления новых очагов не наблюдается", – отметил министр.

В феврале ограничительные меры после выявления эпизоотического очага бешенства вводились в подмосковном Реутове. Карантин был установлен в границах территории дома № 4 на улице Молодежной. На участке запрещалось проводить любые мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных.