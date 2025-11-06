Фото: телеграм-канал АСТ-54 Black

Лиса напала на девушку в Новосибирске. Видео с инцидентом размещено в Сети.

Судя по опубликованным кадрам, дикий зверь накинулся на человека около одного из многоквартирных домов по улице Виктора Уса. Девушка смогла отбиться от животного сумкой.

"Нам сообщили о лисе. Инспектор приехал на место. Лиса к тому времени была мертвая с укусами (собаки. – Прим. ред.) и кровью. Инспектор отвез ее к ветеринарам. О наличии бешенства говорить могут только ветеринары на основании анализов", – заявили РИА Новости в региональном Минприроды.

В ведомстве уточнили, что собаку, от укусов которой могла погибнуть лиса, найдут и проверят на бешенство.

Ранее жительница Сахалина погибла при нападении медведя. По предварительным данным, она собирала ягоды, когда на нее набросился хищник. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Позже специалисты ликвидировали взрослую медведицу, которая неоднократно возвращалась на место гибели женщины.