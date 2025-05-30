30 мая, 15:13Город
В Москве утка напала на мужчину, который помогал ее семейству перейти дорогу
На видео мужчина выходит на дорогу и машет рукой автомобилистам, чтобы они пропустили уток. Но затем огарь нападает на человека, в то время как остальное семейство пытается пройти шоссе.
Утки могут воспринимать помощь неадекватно, так как защищают свое потомство.
Ранее в национальном парке "Лосиный остров" рассказывали, что кряквы уже начали выводить свое потомство на Яузских болотах. У этих птиц обычно появляется до 10 утят. Взрослое поколение способно воспитывать даже чужих птенцов, если это необходимо.
Мамы-кряквы, выводя утят, оберегают их от хищников и учат добывать пищу. При этом даже безобидное любопытство может навредить птицам, поэтому в парке призвали не подходить к гнездам слишком близко.