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30 мая, 15:13

Город

В Москве утка напала на мужчину, который помогал ее семейству перейти дорогу

Видео: Москва 24

Красная утка, или огарь, напала на мужчину, который хотел помочь семейству птиц перейти Дмитровское шоссе. Кадры инцидента Москве 24 прислали очевидцы.

На видео мужчина выходит на дорогу и машет рукой автомобилистам, чтобы они пропустили уток. Но затем огарь нападает на человека, в то время как остальное семейство пытается пройти шоссе.

Утки могут воспринимать помощь неадекватно, так как защищают свое потомство.

Ранее в национальном парке "Лосиный остров" рассказывали, что кряквы уже начали выводить свое потомство на Яузских болотах. У этих птиц обычно появляется до 10 утят. Взрослое поколение способно воспитывать даже чужих птенцов, если это необходимо.

Мамы-кряквы, выводя утят, оберегают их от хищников и учат добывать пищу. При этом даже безобидное любопытство может навредить птицам, поэтому в парке призвали не подходить к гнездам слишком близко.

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