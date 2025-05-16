Первые птенцы чаек вылупились в "Лосином острове"

Фото: телеграм-канал "Нацпарк "Лосиный остров"

В национальном парке "Лосиный остров" на плесе Верхнеяузских болот вылупились первые птенцы чаек. Об этом сообщили в телеграм-канале нацпарка.

"Малыши только выбираются на свет из скорлупы. Уже видно, какой необычный пестрый окрас у птенцов этого вида!" – говорится в сообщении.

Как отметили в парке, такой "камуфляж" помогает птенцам маскироваться в тростнике. Это важно в первые дни жизни, когда они уязвимы для хищников. Немного обсохнув, они начинают изучать окружающий мир.

В период появления птенцов необходимо соблюдать тишину и не приближаться к ним, чтобы не нарушить процесс развития, заключили в "Лосином острове".

Ранее в нацпарке сообщали, что кряквы начали выводить потомство. Эти птицы способны воспитывать даже чужих птенцов, если это необходимо. В нацпарке уточнили, что даже безобидное любопытство может навредить птичьим семействам.