Кряквы в "Лосином острове" начали выводить потомство

Фото: телеграм-канал "Нацпарк "Лосиный остров"

В национальном парке "Лосиный остров" на Яузских болотах кряквы начали выводить потомство. Об этом сообщили в телеграм-канале парка.

"Кряквы-мамы очень внимательны к своим утятам, выводя их в свет, оберегают от хищников и учат добывать пищу", – говорится в сообщении.

У этих птиц обычно появляется до 10 утят. Отмечается, что птицы способны воспитывать даже чужих птенцов, если это необходимо.

В нацпарке уточнили, что даже безобидное любопытство может навредить птичьим семействам. В этот период их нельзя беспокоить, подходить близко к гнездам и тревожить родителей утят. Важно помнить, что необходимо бережно относиться к природе, заключили в "Лосином острове".

Ранее пресс-служба национального парка рассказала, что предупреждающие об опасности самцы оленей начинают громко кричать, тем самым подавая семейной группе сигнал о необходимости собраться вместе. После подачи сигнала самки и детеныши возвращаются к вожаку. Его крик является демонстрацией лидерства и ответственности за благополучие стада.