В "Лосином острове" показали, как олени предупреждают об опасности

Предупреждающие об опасности самцы оленей начинают громко кричать, тем самым подавая семейной группе сигнал о необходимости собраться вместе. Об этом сообщает пресс-служба национального парка "Лосиный остров".

Криком олени выражают обеспокоенность за безопасность своей группы и совершают призыв к действию, отметили в нацпарке. После подачи сигнала самки и детеныши, отошедшие от вожака на большое расстояние, возвращаются к нему, поскольку сплоченная группировка обеспечивает надежную защиту от внешних опасностей.

"Крик самца – это демонстрация лидерства и ответственности вожака за благополучие стада", – говорится в сообщении.

В прошлом году численность благородного оленя в Подмосковье составляла 2 733 особи, пятнистого – 2 220 особей. При этом оленей-альбиносов не было в дикой популяции области, обратили внимание в Комлесхозе.

Между тем в "Лосиный остров" после зимовки вернулись чибисы, которые занесены в Красную книгу столицы. Птицы активно осваивают знакомые места. Они обустраивают гнездовья на заливных лугах и болотистых участках парка.