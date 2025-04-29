29 апреля, 09:30Город
В "Лосином острове" показали, как олени предупреждают об опасности
Криком олени выражают обеспокоенность за безопасность своей группы и совершают призыв к действию, отметили в нацпарке. После подачи сигнала самки и детеныши, отошедшие от вожака на большое расстояние, возвращаются к нему, поскольку сплоченная группировка обеспечивает надежную защиту от внешних опасностей.
"Крик самца – это демонстрация лидерства и ответственности вожака за благополучие стада", – говорится в сообщении.
В прошлом году численность благородного оленя в Подмосковье составляла 2 733 особи, пятнистого – 2 220 особей. При этом оленей-альбиносов не было в дикой популяции области, обратили внимание в Комлесхозе.
Между тем в "Лосиный остров" после зимовки вернулись чибисы, которые занесены в Красную книгу столицы. Птицы активно осваивают знакомые места. Они обустраивают гнездовья на заливных лугах и болотистых участках парка.