Краснокнижные чибисы вернулись в "Лосиный остров" после зимовки

Фото: телеграм-канал "Нацпарк "Лосиный остров"

В национальный парк "Лосиный остров" вернулись чибисы после зимовки. Они занесены в Красную книгу столицы, сообщили в телеграм-канале нацпарка.

"Зимуют они, как правило, в Западной Европе, Средиземноморье, субтропиках Восточной Азии", – говорится в публикации.

Уточняется, что птицы активно осваивают знакомые места. Они обустраивают гнездовья на заливных лугах и болотистых участках парка.

В нацпарке сообщили, что птицы могут найти в этих местах разных беспозвоночных для пропитания. Также чибисы отличаются характерным внешним видом и поведением.

"Их легко распознать благодаря ярким черно-белым перьям и выразительным голосам, которые звучат как звонкое "чьи-вы?" или "чьи-би?", – поясняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Капотне вновь появились лебеди. Их возвращение после зимовки стало традицией для жителей. Это уже шестое поколение лебедей, которое живет на этом водоеме.



Как уточнялось, зиму животные провели в теплом вольере под наблюдением орнитолога и сотрудников НПЗ в Москве.

Также для школьников там проводят экскурсии по набережной и рассказывают о природе района.