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22 апреля, 22:30

Город

Лебеди вернулись на водоем в Капотне

Лебеди вернулись на водоем в Капотне

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На водоеме в Капотне вновь появились лебеди. Их возвращение после зимовки стало доброй традицией для жителей района. Зиму птицы провели в теплом вольере под наблюдением орнитолога и сотрудников Московского НПЗ. Сейчас на водоеме живет уже шестое поколение лебедей.

Наблюдать за выпуском птиц приходят школьники. Для них проводят экскурсии по набережной и рассказывают о природе района. Мероприятие проходит при поддержке программы "Родные города".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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