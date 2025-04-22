Лебеди вернулись на водоем в Капотне

На водоеме в Капотне вновь появились лебеди. Их возвращение после зимовки стало доброй традицией для жителей района. Зиму птицы провели в теплом вольере под наблюдением орнитолога и сотрудников Московского НПЗ. Сейчас на водоеме живет уже шестое поколение лебедей.

Наблюдать за выпуском птиц приходят школьники. Для них проводят экскурсии по набережной и рассказывают о природе района. Мероприятие проходит при поддержке программы "Родные города".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.