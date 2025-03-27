Ветеринар Кузина назвала лучший способ защиты собаки от клещей

Фото: 123RF/zamrznutitonovi666

Обработка специальными препаратами плюс тщательный осмотр питомца после каждой прогулки помогут максимально защитить его от последствий укуса клеща. Об этом Москве 24 рассказала ветеринарный врач Зеленоградской ветклиники Надежда Кузина.

По ее словам, обитающие на территории Московского региона клещи могут переносить пироплазмоз (или бабезиоз).

"Без соответствующего лечения это заболевание примерно в 90 процентах случаев заканчивается смертью питомца. А при лечении очень многое зависит от того, насколько быстро хозяева обращаются в клинику, плюс от возраста и размера собаки. Чем меньше и старше животное, тем тяжелее оно переносит болезнь", – пояснила эксперт.



Надежда Кузина ветеринарный врач Зеленоградской ветклиники Самый эффективный способ защитить собаку – дать ей таблетку от клещей. Делать это надо один раз в месяц строго по времени и весь сезон активности паразитов, то есть с марта по октябрь.

"Хотя иногда есть смысл начинать и раньше: как только появляются из-под снега первые островки травы. Потому что в этом году уже и в феврале приводили питомцев, которые пострадали от клещей", – отметила врач.

Чуть менее эффективны капли, ведь с ними есть некоторые сложности: надо уметь правильно ими воспользоваться, чтобы они попали на кожу, а не на шерсть. А также постараться, чтобы собака их не слизнула, пояснила ветеринар.

Ошейники тоже могут быть эффективны, но надо искать качественный вариант, дешевый может не помочь. К тому же его важно носить постоянно – с начала весны до конца осени: его действие основано на непрерывном контакте с кожей.

"При этом ошейник должен не просто болтаться на шее с просветом в 10 сантиметров, а именно касаться тела", – добавила специалист.



Надежда Кузина ветеринарный врач Зеленоградской ветклиники И в любом случае каждый раз после прогулки шерсть питомца необходимо тщательно осматривать. Потому что риск того, что клещ укусит, существует всегда.

Если клещ все же впился, нужно как можно скорее удалить его, в идеале специальным прибором – клещедером, и обработать место укуса йодом или хлоргексидином.

"Сдавать клеща на анализ не надо. Для начала нужно просто наблюдать за животным. Если в течение срока от трех до семи дней появятся какие-либо симптомы: вялость, одышка, темная с кровью моча, рвота, – нужно идти в ветклинику и сразу сдавать анализ крови на пироплазмоз", – посоветовала ветеринар.

Ранее заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская рассказала о процедурах, которые необходимо провести домашним животным весной. Например, она посоветовала обязательно подстричь собакам когти. В противном случае животные будут цепляться за поверхности и испытывать трудности при движении.