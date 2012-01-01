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27 февраля, 19:16

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Владельцев собак без регистрации оштрафуют в Подмосковье с 1 марта 2025 года

Встать на учет: что нужно знать о регистрации домашних животных в Подмосковье

С 1 марта 2025 года жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие обязательной регистрации собак. Другие животные вносятся в специальный реестр по желанию. Предполагается, что мера упростит поиск потерявшихся питомцев. Все, что нужно знать о регистрации животных, – в нашем материале.

Кого нужно вносить в реестр?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Закон о регистрации домашних животных вступил в силу в Подмосковье 1 сентября 2023 года. Обязательному учету подлежат собаки: после ее покупки или момента, когда щенку исполнилось три месяца, на регистрацию дается 14 дней. При этом кошки и другие животные вносятся в специальный реестр по желанию владельца.

Записать на себя можно неограниченное количество домашних любимцев.

Что будет, если не внести животное в реестр?

С 1 марта 2025 года за отсутствие регистрации собаки в единой базе владельцу грозит административная ответственность по статье о несоблюдении требований к содержанию животных (8.52 КоАП РФ). Наказание предусматривает штраф от 1 500 до 3 000 рублей. Так как для остальных животных регистрация по желанию, то за ее отсутствие владельцу ничего не грозит.

Что нужно для регистрации?

До процедуры жителям Подмосковья нужно записаться на прием в ветклинику, подведомственную местному министерству сельского хозяйства и продовольствия. Сделать это можно через региональный портал государственных услуг или по телефону +7 (495) 668-01-25.

Сама процедура бесплатная. Заплатить придется только за установку идентификационного чипа – он обязателен для собак.

Как будет проходить регистрация?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ветеринар внесет в базу данных дату рождения, породу, пол, окрас и кличку животного. Плюс потребуется указать место фактического проживания питомца и сведения о пройденных им вакцинациях, а также прикрепить фотографию его морды в анфас. Кроме того, понадобятся паспортные данные владельца, адрес его регистрации, номер телефона или адрес электронной почты.

После этого специалист установит животному чип и таким образом присвоит ему идентификационный номер. Его вышлют хозяину в личный кабинет на портал государственных услуг или на указанный адрес электронной почты. Кроме того, по запросу документ предоставят на бумажном носителе.

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Лукинова Анна

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