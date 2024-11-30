Путин подписал закон о штрафах за неправильное содержание домашних животных

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До 30 тысяч рублей штрафа грозит виновным в несоблюдении требований к содержанию домашних животных. Соответствующий закон подписан Владимиром Путиным.

Среди требований указываются: надлежащий уход, своевременная ветпомощь, запрет на самовыгул, а также необходимость выгуливать животных при обеспечении безопасности окружающих, включая использование намордника и поводка для потенциально опасных собак.

Ранее наказания за несоблюдение требований к выгулу не предусматривалось. Граждане могут получить предупреждение или штраф от 1 500 до 3 000 рублей, должностные лица – от 5 000 до 15 000 рублей, а для юридических лиц санкция составит от 15 000 до 30 000 рублей.

Ранее ветеринары заявляли об опасности мишуры, декоративного "дождика", стеклянных и мелких елочных игрушек для домашних животных. Мишура и дождик особенно угрожают здоровью кошек, поскольку те любят играть с такими украшениями и часто их заглатывают.

