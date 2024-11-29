Экономист Кульбака: корма для домашних питомцев подорожают в связи с инфляцией

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Корма для домашних питомцев подорожают в связи с зависимостью от иностранного рынка и инфляцией, заявил экономист, кандидат экономических наук Николай Кульбака. Об этом сообщает Life.ru.

Он отметил, что российские производители кормов по большей части работали с иностранными компонентами. При этом ассортимент сокращается, что является естественным процессом в свете изменений рынка. За последние 1,5 года цены выросли на 50%.

"С новым годом всегда рост цен. Главный критерий роста цен – это рост бюджетных расходов", – добавил специалист.

Кульбака подчеркнул, что в перспективе рост цен, вероятно, замедлится, но снижения стоимости ожидать не стоит. Он уточнил, что пока будут увеличиваться государственные расходы и налоги, стоимость питания для животных будет продолжать расти.

Ранее грумер Дарья Казимова напомнила о важности обуви для собак в зимний период. По ее словам, химические реагенты, используемые для обработки городских дорог, сильно влияют на кожу лап собак, поэтому им необходим защитный слой.

Обувь полностью исключает контакт с химикатами и снегом, в отличие от защитных кремов и восков. В условиях плюсовой температуры на лапах собак образуются комки снега, которые могут травмировать мягкие ткани.