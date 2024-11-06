Кинолог Голубев: акупунктура способствует снижению болевых ощущений у собак

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Иглоукалывание, или же акупунктура, может способствовать снижению болевых ощущений и оказывать успокаивающее воздействие на собак с проблемами опорно-двигательного аппарата, сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в беседе с Агентством "Москва".

Он отметил, что акупунктура для домашних питомцев используется как альтернативный метод лечения. При этом наиболее часто ее применяют к собакам, которые болеют артритом, артрозом или имеют травмы конечностей, позвоночника и мягких тканей.

"Кроме того, акупунктура помогает питомцам, страдающим различными мышечными заболеваниями, воспалениями периферических нервов, параличами лицевого, тройничного или седалищного нерва", – уточнил Голубев.

Так, сеанс акупунктуры улучшает микроциркуляцию в органах и системах, приводит в норму функции мозга и работу сердца, оказывает обезболивающее и седативное действие.

При повреждениях позвоночника использование иглоукалывания в комплексе с традиционными методами терапии ускоряет процесс реабилитации собаки в два раза, отметил специалист.

Он обратил внимание, что данный метод может быть использован только опытными специалистами в контексте комплексной программы восстановления. Владельцам собак необходимо строго следовать советам ветеринарного врача и не пытаться лечить своих питомцев самостоятельно.

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