Ветеринар Медников перечислил семь признаков инсульта у собак и кошек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Инсульт бывает не только у человека, но и у животных, а распознать его можно по нескольким признакам. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал ветеринарный врач, невролог Кунцевской государственной ветклиники Александр Медников.

Всемирный день борьбы с инсультом отмечается 29 октября. По словам Медникова, острое нарушение мозгового кровообращения нередко случается у животных – особенно пожилых, и чтобы спасти им жизнь и максимально сгладить последствия, нужна оперативная помощь.





Александр Медников ветеринарный врач, невролог Кунцевской государственной ветклиники Сложность распознавания инсульта может состоять в том, что с животным, в отличие от человека, нельзя провести традиционные тесты: назвать свое имя, улыбнуться и так далее. Однако, зная ряд симптомов, можно заметить заболевание вовремя.

Всего Медников перечислил семь признаков:



нистагм – непроизвольное движение и подергивание глазных яблок;

– непроизвольное движение и подергивание глазных яблок; анизокория – разный размер и форма зрачков;

– разный размер и форма зрачков; асимметрия – питомец может выглядеть так, будто у него паралич части морды: один глаз прикрыт, одна губа отвисает и так далее;

– питомец может выглядеть так, будто у него паралич части морды: один глаз прикрыт, одна губа отвисает и так далее; манежные движения – движения по кругу. Это один из самых ярких признаков, который точно не останется без внимания владельца;

– движения по кругу. Это один из самых ярких признаков, который точно не останется без внимания владельца; нарушение координации движений – животное падает, заплетаются лапы и тому подобное;

– животное падает, заплетаются лапы и тому подобное; отказ конечностей (парезы и параличи);

(парезы и параличи); непроизвольные акты мочеиспускания и дефекации (или, наоборот, отсутствие их в связи с нарушением нервной проводимости).



Александр Медников ветеринарный врач, невролог Кунцевской государственной ветклиники Любой из этих симптомов говорит о том, что медлить нельзя. Важно максимально быстро доставить собаку или кошку в ветклинику.

"Обратиться можно к любому доктору для оказания первичной помощи, здесь важна оперативность. А далее лечение и восстановление животного проводится под наблюдением ветврача-невролога. Если не упущено время, питомцы нередко успешно восстанавливаются и ведут полноценную жизнь", – пояснил специалист.

Медников напомнил, что в столице работает 26 государственных клиник, в которых пациентов принимают врачи более 15 специализаций – в том числе квалифицированные неврологи. Записаться на прием можно круглосуточно в режиме онлайн через портал mos.ru или по номеру единого контакт-центра госветслужбы +7 (495) 612-04-25. При этом экстренных пациентов специалисты принимают по живой очереди.

Ранее заведующий Калининской ветклиникой Геннадий Погребняк рассказал Москве 24, как защитить своих питомцев от бешенства. По словам специалиста, единственным надежным способом является своевременная вакцинация. Также он предупредил, что человек тоже может заболеть бешенством, если его укусит зараженное животное.

