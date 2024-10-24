Ветеринар Погребняк назвал единственный способ защитить животное от бешенства

24 октября, 15:46Общество
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Своевременная вакцинация поможет защитить домашних животных от бешенства, рассказал Москве 24 заведующий Калининской ветклиникой Геннадий Погребняк.
Ранее в столичном районе Люблино ввели карантин из-за бешенства. Случаи заболевания были зафиксированы у домашних животных 21 и 22 октября в жилом помещении на Краснодарской улице, доме 72. По распоряжению мэра карантин вводится в районе улиц Марьинский Парк, Верхние Поля, Белореченской, Тихорецкого бульвара, Краснодарской и Аллеи Кремлевских Курсантов. Ограничительные меры будут действовать до 22 декабря.
Ветеринар пояснил, что заболевание передается от одного животного к другому при укусе, и понять, что питомец заразился, можно по его изменившемуся поведению – бешенство поражает центральную нервную систему.
Тем не менее "буйная" форма бывает не всегда. По словам специалиста, в последнее время нередко регистрируются случаи, когда заболевшее животное становится чрезмерно ласковым. Это может наблюдаться не только у домашних, но и у диких зверей. При появлении у питомца вышеперечисленных симптомов специалист посоветовал срочно обратиться к ветеринару.
"Бешенство – это смертельно опасное заболевание. На сегодняшний день единственный способ защитить животное – своевременная вакцинация. Первый раз она проводится в трехмесячном возрасте и далее повторяется ежегодно на протяжении всей жизни", – указал Погребняк.
Специалист предупредил, что заболеть бешенством может и человек, если его укусит больной зверь.
Ранее россиянам рассказали, что самым распространенным заболеванием у домашних животных, которые никогда не выходят на улицу, является глистная инвазия. Питомец может подхватить паразитов от обуви человека, в которой он гулял по улице. Поэтому рекомендуется обрабатывать животных глистогонными средствами.