Ветеринар Погребняк назвал единственный способ защитить животное от бешенства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Своевременная вакцинация поможет защитить домашних животных от бешенства, рассказал Москве 24 заведующий Калининской ветклиникой Геннадий Погребняк.

Ранее в столичном районе Люблино ввели карантин из-за бешенства. Случаи заболевания были зафиксированы у домашних животных 21 и 22 октября в жилом помещении на Краснодарской улице, доме 72. По распоряжению мэра карантин вводится в районе улиц Марьинский Парк, Верхние Поля, Белореченской, Тихорецкого бульвара, Краснодарской и Аллеи Кремлевских Курсантов. Ограничительные меры будут действовать до 22 декабря.

Ветеринар пояснил, что заболевание передается от одного животного к другому при укусе, и понять, что питомец заразился, можно по его изменившемуся поведению – бешенство поражает центральную нервную систему.



Геннадий Погребняк заведующий Калининской ветклиникой Животное может быть агрессивно, возбуждено. Может кусать, грызть, не соображая, что именно грызет. При этом может даже проглатывать и заглатывать части предметов. Кроме того, заболевшие питомцы беспричинно немотивированно набрасываются на людей или других животных. Часто развиваются параличи, выпадает язык, течет слюна, заметен опущенный хвост, голова.

Тем не менее "буйная" форма бывает не всегда. По словам специалиста, в последнее время нередко регистрируются случаи, когда заболевшее животное становится чрезмерно ласковым. Это может наблюдаться не только у домашних, но и у диких зверей. При появлении у питомца вышеперечисленных симптомов специалист посоветовал срочно обратиться к ветеринару.

"Бешенство – это смертельно опасное заболевание. На сегодняшний день единственный способ защитить животное – своевременная вакцинация. Первый раз она проводится в трехмесячном возрасте и далее повторяется ежегодно на протяжении всей жизни", – указал Погребняк.

Специалист предупредил, что заболеть бешенством может и человек, если его укусит больной зверь.



Геннадий Погребняк заведующий Калининской ветклиникой Если вас укусило животное и вы подозреваете, что у него может быть бешенство, нужно как можно быстрее промыть рану водой, лучше с мылом. Это серьезно ослабит вирус. После залить рану антисептиком – хлоргексидином, спиртом, спиртовой настойкой – и обратиться в травмпункт, где осмотрят рану, обработают ее как положено и проведут курс прививок. Чем быстрее человек начнет это делать, тем больше у него шансов остаться в живых.

Ранее россиянам рассказали, что самым распространенным заболеванием у домашних животных, которые никогда не выходят на улицу, является глистная инвазия. Питомец может подхватить паразитов от обуви человека, в которой он гулял по улице. Поэтому рекомендуется обрабатывать животных глистогонными средствами.