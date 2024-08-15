Терапевт Тен: домашние животные могут заразиться от человека глистами

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Домашние животные могут заразиться от человека глистами, которых владелец приносит на обуви с улицы. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-терапевта Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарему Тен.

Как объяснила эксперт, носителями глистов являются уличные животные.

"Самым распространенным заболеванием у домашних животных, в том числе кошек, даже тех, кто никогда не выходит на улицу, является глистная инвазия — паразиты. Они передаются фекально-оральным путем", – отметила она.

По словам специалиста, люди часто оставляют грязную обувь на пороге, где может находиться и питомец. Тен подчеркнула, что кошки вылизывают свою шерсть, заражаясь глистами. Врач порекомендовала обрабатывать животных глистогонными средствами.

"А вот если человек никогда не использовал профилактику гельминтов, то есть вероятность, что кошка инфицирована, инфицированы ее фекалии и человек, его семья находятся в группе риска по заражению гельминтами", – добавила она.

Ранее ветеринар Андрей Руденко рассказал, что во время купания в водоемах в летний период собаки могут заразиться инфекциями, хотя в целом вода и активность оказывают благоприятное воздействие на организм животного.

Специалист отметил, что вода оказывает на собак тонизирующий эффект. Она благоприятно воздействует на нервную и гормональную системы, а также стимулирует защитные силы организма.

