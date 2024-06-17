Кинолог Голубев: высокая влажность может вызвать у собак обезвоживание и тепловой удар

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Высокая влажность может оказать негативное влияние на здоровье собак и привести к обезвоживанию и тепловому удару. Владельцам питомцев необходимо следить за состоянием животного, рассказал кинолог Владимир Голубев.

"Собака может поглощать влаги больше, а терять меньше. Из-за этого могут возникнуть проблемы с терморегуляцией, что в худшем случае может привести к обезвоживанию и тепловому удару", – цитирует его Агентство "Москва".

Специалист посоветовал установить дома кондиционер с функцией осушения воздуха, снизить нагрузку на собаку на улице и обратиться к ветеринару при плохом самочувствии животного. По словам эксперта, в зону риска попадают пожилые собаки, щенки, беременные питомцы и те, которые имеют проблемы с дыхательной системой, опорно-двигательным аппаратом и сердечно-сосудистые заболевания.

"Из-за влажности возрастает нагрузка на организм, что опасно для тех собак, у которых есть проблемы с сердцем. Повышенная влажность может отразиться и на дыхательной системе больных животных: у собаки может наблюдаться затруднение дыхания", – сказал Голубев.

Ранее ветеринар Андрей Руденко рассказал, что во время купания в водоемах в летний период собаки могут заразиться инфекциями, хотя в целом вода и активность оказывают благоприятное воздействие на организм животного. Специалист отметил, что вода оказывает на собак тонизирующий эффект. Она благоприятно воздействует на нервную и гормональную системы, а также стимулирует защитные силы организма.

