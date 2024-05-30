В городском хозяйстве Москвы рассказали, как облегчить жару для питомцев

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В жару нельзя оставлять животное в душном помещении и припаркованной машине, также необходимо проветривать комнаты в доме. Об этом сообщается в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.

Владельцам питомцев посоветовали делать небольшие остановки для прогулки во время длительной поездки. Также животным нужно давать больше свежей воды дома, на прогулке или в поездке. Важно следить за свежестью корма, так как летом он портится быстрее.

В городском хозяйстве москвичей предупредили, что с питомцами лучше гулять рано утром или вечером, когда солнце менее активно. Также не рекомендуется сбривать шерсть животного, она выполняет функцию терморегулятора, защищая от перегрева и переохлаждения.

"Если хвостатый тяжело и часто дышит, стал вялым, дрожит и высовывает язык – возможно, у него тепловой удар. Переместите животное в прохладное место и дайте воды", – уточнили в ведомстве.

Кроме того, кошек, кроликов, морских свинок и хомяков лучше не купать даже в жаркую погоду. В террариумах для рептилий нужно отключить обогревающие лампы и оставить только ультрафиолетовое освещение, заключили в городском хозяйстве.

В свою очередь, ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков предупредил об опасности открытых окон для кошек. Чаще всего они выпрыгивают из дома во время жары, объяснил он. Эксперт отметил, что собаки тоже выпадают, но значительно реже.

Шеляков посоветовал использовать специальные сетки для окон "Антикошка", так как москитные не удержат животное. Кошка может облокотиться на эту сетку, и под ее весом конструкция вывалится наружу вместе с питомцем, сообщает News.ru.

По словам ветеринара, несмотря на то, что кошки – умные животные, рефлексов на опасность высоты у них не возникает. Таким образом, если животное выпало из окна и выжило, нет гарантий, что оно не попробует выпрыгнуть снова. Виной тому вовсе не желание сбежать от хозяина или поймать птицу, а только распахнутые окна, указал Шеляков.

Ранее ветеринар Андрей Руденко рассказал, что некоторые породы собак более восприимчивы к тепловым и солнечным ударам. К ним относятся питомцы, у которые есть проблемы с дыханием: мопсы, бульдоги, гриффоны, пекинесы, боксеры.

