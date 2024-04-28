Ветеринар Никифоров: шашлык с праздничного стола грозит питомцам панкреатитом

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Кусочек шашлыка с праздничного стола может принести домашним животным большие неприятности с пищеварением, рассказал Москве 24 ветеринарный врач, гастроэнтеролог государственной ветклиники Вешняки, Ярослав Никифоров.

По его словам, обращения в ветклиники с расстройствами пищеварения – типичные последствия "шашлычного сезона", а в майские праздники количество таких пациентов традиционно растет. В зависимости от состояния животных и наличия хронических заболеваний дачный пир с жареным мясом (и другой "человеческой" пищей, особенно жирной, соленой, копченой) заканчивается в легких случаях диареей и запорами, в более серьезных – гастроэнтеритами, колитами, панкреатитами, воспалением тонкого кишечника и другими тяжелыми расстройствами, на лечение которых может уйти долгое время.



Ярослав Никифоров ветеринарный врач, гастроэнтеролог государственной ветклиники Вешняки Даже если сиюминутной негативной реакции на вредную пищу у животного нет, нужно учесть, что у несбалансированного рациона питания всегда есть отдаленные последствия: хронические заболевания ЖКТ, печени и поджелудочной железы, дерматиты и пищевые аллергические реакции.

Питомцев необходимо ограждать ото всех "звериных радостей" барбекю (выпросить кусочек шашлыка, слизать с травы пролитый маринад или пригоревшие остатки мяса с решетки), предупредил врач. Из всех блюд с дачного стола без последствий угостить собаку или кошку можно разве что кусочком свежего огурца, лучше без кожицы, добавил он.

В целом, собираясь на шашлыки с питомцем, лучше всего найти способ "отлучить" его от праздничного стола, в качестве питания использовать только привычный ежедневный корм, а на случай непредвиденных ситуаций положить в аптечку энтеросорбенты. Адсорбирующие препараты ветеринары рекомендуют дать в качестве первой помощи при отравлении и диарее, но для дальнейшего лечения обязательно обратиться к врачу.

Государственные ветклиники столицы в дни майских праздников продолжат работать ежедневно, в обычном режиме, а операторы контакт-центра госветслужбы Москвы ответят на любые вопросы, запишут к врачу и помогут вызвать специалиста на дом круглосуточно по телефону +7 (495) 612-04-25.

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