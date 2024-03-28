Ветеринар рассказала, чем опасен лишний вес для домашних животных

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Лишний вес может негативно сказаться на здоровье питомцев, в том числе привести к проблемам с сердцем и диабету. Об этом Москве 24 рассказала заведующая Красногвардейской ветеринарной клиникой Вера Земская.

Ожирение в целом снижает качество и продолжительность жизни питомцев. Из-за такой проблемы у них увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Дело в том, что избыточный вес повышает нагрузку на сердце. В результате любимец может заработать хроническую сердечную недостаточность, говорит специалист.

Кроме того, ожирение способствует появлению инсулинорезистентности. Как следствие, животное рискует заболеть сахарным диабетом. Также избыточный вес не только ухудшает подвижность четвероногих, но и увеличивает нагрузку на суставы. Поэтому они могут столкнуться с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Например, с артритом и, в частности, остеоартритом.





Вера Земская заведующая Красногвардейской ветеринарной клиникой Иногда увеличение веса может быть сигналом заболеваний, таких как гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы) или синдром Кушинга (избыточная выработка кортизола в организме), требующих вмешательства ветеринарных специалистов.

Для профилактики ожирения рекомендуется строго соблюдать дневную норму кормления питомцев. Она определяется исходя из энергетических потребностей животного. "Используйте для кормления измерительные чашки или весы, чтобы точно дозировать порции. Предлагайте здоровые лакомства в умеренных количествах, избегая человеческой пищи высокой калорийности", – посоветовала эксперт.

Если стоит задача снизить вес, важно, чтобы процесс похудения был медленным и контролируемым. Это поможет избежать стресса для организма животного. В рамках мер по коррекции веса нужно повысить физическую активность любимца. Регулярные прогулки, игры и тренировки помогут увеличить расход энергии.





Вера Земская заведующая Красногвардейской ветеринарной клиникой В некоторых случаях может потребоваться переход на специальные диетические корма с пониженной калорийностью и увеличенным содержанием клетчатки для улучшения насыщаемости. Перед началом любых изменений в рационе или увеличении физических нагрузок настоятельно рекомендуется проконсультироваться с ветеринаром. Это поможет разработать индивидуальный и безопасный план действий для вашего питомца.

Что касается идеального веса для любимцев, то он должен оцениваться индивидуально. С учетом породы, возраста, размера и общего состояния здоровья животного. "Регулярные ветеринарные осмотры помогут вовремя заметить изменения в весе и состоянии здоровья вашего питомца. Забота о правильном питании и достаточной активности – ключ к долгой и здоровой жизни ваших четвероногих друзей", – заключила Земская.

Ранее жителям столицы рассказали, почему домашним животным требуется стерилизация. Отмечается, что таким образом можно исключить различные заболевания репродуктивной системы у четвероногих, если процедура проведена в молодом возрасте. Кроме того, прошедшие ее питомцы в отличие от нестерилизованных живут примерно на 20–25% дольше. Также такой подход позволяет контролировать популяцию животных.

