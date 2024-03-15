Ветеринар рассказал, как защитить питомцев от клещей

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Профилактическая обработка поможет защитить питомца от укуса клещей. Об этом Москве 24 рассказал ветеринарный врач первой категории Красногвардейской ветклиники Алексей Полевой.

По его словам, обычно сезон активности клещей в Московском регионе длится с марта по октябрь. Однако время его начала и завершения может меняться в зависимости от погодных условий. Поэтому лучше ориентироваться на показатели термометра, а не на дату в календаре.





Алексей Полевой ветеринарный врач первой категории Красногвардейской ветклиники, кандидат ветеринарных наук Иксодовые клещи выходят из спячки после схода снега, когда температура воздуха прогревается до 2 градусов. Уже при 5 градусах они становятся активны, а значит, могут укусить домашних питомцев.

Клещи представляют серьезную угрозу для жизни питомцев. Например, для собак они опасны, поскольку являются переносчиками заболевания бабезиоза (также его называют пироплазмозом). "Мельчайшие паразиты – бабезии – попадают в кровь и разрушают эритроциты, что приводит к тяжелым поражениям печени и других органов. Если вовремя не оказать помощь, животное погибает в 95% случаев. Кошки пироплазмозом болеют крайне редко, но укусы клещей опасны и для них", – говорит Полевой.

Помимо бабезиоза, клещи могут быть носителями болезни Лайма, энцефалита и других инфекций. Так как симптомы этих заболеваний проявляются поздно, диагностировать их у питомцев сложно. Поэтому животных необходимо обрабатывать от клещей, чтобы сохранить им жизнь и здоровье. "Пироплазмоз хоть и излечим, но может оставить тяжелые последствия в виде поражения печени и почек", – предупредил специалист.

Вакцинация животных от пироплазмоза не проводится. Защитить питомца помогут профилактические обработки на протяжении всего сезона клещей. Прекращать их следует только после наступления устойчивой минусовой температуры.





Алексей Полевой ветеринарный врач первой категории Красногвардейской ветклиники, кандидат ветеринарных наук Обработку животного можно проводить с помощью капель на холку или таблеток от клещей. Определиться с препаратом поможет ветеринарный врач. Спреи и ошейники от паразитов менее эффективны и используются в основном как дополнительная защита. Частота обработок зависит от инструкции к препарату. Например, если действие капель длится один месяц, обработку нужно повторять ежемесячно.

Следует помнить, что клещи не живут на деревьях. На людей и животных они пересаживаются с травы или невысоких кустарников. Во время прогулок на природе необходимо надевать светлую одежду, чтобы кровососущих было легче обнаружить. Для защиты необходимо использовать платок или головной убор, а брюки заправлять в обувь. Одежду рекомендуется обработать специальными спреями.



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"Клещ может забраться на человека как во время прогулки, так и дома при контакте с животным. Поэтому нужно обязательно осматривать себя и питомца после улицы. Поскольку клещ не сразу присасывается к коже, есть шанс увидеть его и удалить. Но если паразит закрепился на питомце, он уже не будет перемещаться и останется на животном", – отметил Полевой.

Если хозяин обнаружил на питомце присосавшегося клеща, необходимо его удалить. Можно сделать это самостоятельно или обратиться к ветеринару.





Алексей Полевой ветеринарный врач первой категории Красногвардейской ветклиники, кандидат ветеринарных наук Клеща не следует срывать, тянуть за туловище, так как его головка может оторваться, остаться в ранке и вызвать воспаление. Удаляйте кровососущее при помощи пинцета или специального выкручивателя – пластикового крючка с раздвоенным концом. Необходимо медленно выкручивать клеща под углом 90 градусов, а затем обработать место укуса дезинфицирующим средством.

После извлечения клеща следует внимательно наблюдать за состоянием питомца. При малейших признаках недомогания нужно немедленно обратиться к врачу, поскольку вылечить пироплазмоз самостоятельно и народными средствами невозможно.

Как правило, симптомы проявляются в течение недели после укуса клеща. Тревожным звонком может быть появление у животного вялости, отказ от корма и повышение температуры тела до 41–42 градусов.

"Для пироплазмоза характерны такие проявления, как анемия, при этом белки глаз и слизистые оболочки бледнеют или становятся желтоватыми, темная моча, слабость или отказ задних конечностей", – заключил ветеринар.

Ранее были названы причины, из-за которых владельцы животных в России чаще всего обращаются за помощью к ветеринарным врачам. Что касается собак, то здесь речь в основном идет про вопросы дерматологии и гастроэнтерологии. В свою очередь, те, кто заводит кошек, чаще всего сталкиваются с заболевания мочевыделительной системы и ЖКТ у полосатых.

