Зоопсихолог рассказала, почему кошки трутся о ноги и перебирают лапами

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Кошки не испытывают такие чувства, как любовь и дружба, в человеческом понимании, но привязанность к хозяину у них, безусловно, есть. Об этом Москве 24 рассказала зоопсихолог Донской ветклиники Наталья Левченко.

Ежегодно в первый день весны, 1 мартa, в России отмечают День кошек. Праздник не является официальным. Тем не менее поклонники полосатых с 2004 года с удовольствием его празднуют и поздравляют своих пушистых любимцев.

По словам Левченко, заслужить доверие взрослой кошки достаточно сложно, поскольку это очень осторожные животные. Проще найти контакт с маленьким котенком. Тем не менее и взрослые особи привязываются к хозяину. "Кошек не зря называют свободолюбивыми. Действительно, чаще всего по характеру они отстраненно себя ведут и не любят насилия над собой даже в виде ласки. Кошки, как и все мы, разные. И есть среди них очень разговорчивые, ласковые и тактильные", – отметила эксперт.





Наталья Левченко зоопсихолог Донской ветклиники Если кошка подходит и трется о ноги или руки – это проявление желания общения. Так же это может быть попытка пометить вас лицевыми железами (как бы обозначая территорию). Обычно в этот момент пушистые еще громко урчат. Это значит, что кошке спокойно и безопасно, она оставляет таким образом свои феромоны.

Кроме того, у кошек есть так называемый молочный шаг – когда животное мнет лапами мягкий плед. По словам специалиста, это инстинкт, полученный полосатыми в раннем возрасте. "Таким образом котята разминают молочные железы своей матери при грудном кормлении. Этот жест действует успокаивающе. И некоторые кошки продолжают расслабляться таким образом во взрослом возрасте", – объясняет Левченко.

В целом у любых животных развит язык тела, и кошки не являются исключением, продолжает зоопсихолог. Они способны тонко улавливать изменения в движениях и в соответствии с этим считывать эмоции и настроение человека. Однако нельзя однозначно утверждать, что кошки специально успокаивают расстроенного хозяина, а не просто проявляют любопытство, поскольку тот демонстрирует новое поведение, обратила внимание Левченко.



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Также она объяснила феномен кошкотерапии. По словам специалиста, существует мнение, что больной орган при воспалении повышает местную температуру, а полосатые якобы способны улавливать это изменение. Тогда животные ложатся на нужное место. И начинают урчать, попадая в волну с пульсацией больного органа.





Наталья Левченко зоопсихолог Донской ветклиники И волны, накладываясь друг на друга, утихают. Это мнение не доказано, но многие владельцы кошек утверждают, что их питомцы обладают лечебными свойствами.

Вместе с тем Левченко рассказала, что животные не обладают высоко социальными чувствами, такими как обида, зависть и месть. Но способны запомнить внешность и запах человека, который показался им небезопасным или неаккуратно прошел мимо. "Есть вероятность, что животное будет осторожничать и не станет взаимодействовать со своим обидчиком долгое время", – предупредила специалист.

Также она подчеркнула, что кошки могут быть такими же преданными, как собаки. "В последнее время популярными стали такие породы, как ориентальные, сфинксы, бурма, бенгальские. Эти породы кошек очень человекоориентированы и без общения не могут существовать. Они ждут своих хозяев, испытывают стресс в разлуке", – пояснила зоопсихолог.

Кроме того, Левченко напомнила, что кошки не любят, когда прикасаются к их хвосту, животу и лапам. Самое безопасное место для контакта – это спина, желательно ее середина, заключила эксперт.

Ранее россиянам дали советы, которые помогут сохранить здоровье кошек. Отмечается, что заболевания мочевыделительной системы являются наиболее распространенной проблемой для этих животных. Зачастую такие недуги развиваются из-за неправильного питания. Поэтому пушистым любимцам рекомендуется покупать качественный и сбалансированный корм, который лучше подобрать на основе результатов анализа мочи. Если у питомца развились болезни пищеварительной системы, то в этом случае тоже нужно скорректировать рацион, исключив из него жирную пищу.

