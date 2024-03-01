Ветеринар рассказала, как сохранить здоровье кошек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 30 тысяч раз владельцы кошек привели своих питомцев на прием в столичные ветклиники с начала 2024 года. Заведующая Советской государственной ветеринарной клиникой Юлия Богданова рассказала, как сохранить здоровье кошке.

"Самыми распространенными у кошек являются заболевания мочевыделительной системы: мочекаменная болезнь, хроническая почечная недостаточность. Возникают они чаще всего из-за неправильного питания, также причинами могут стать гормональные сбои и генетическая предрасположенность", – цитирует ее портал мэра и правительства Москвы.

Эксперт посоветовала покупать кошкам качественный и сбалансированный корм. При его выборе необходимо сдать профилактический анализ мочи и по его результатам подобрать корм.

При выявлении у кошки болезни пищеварительной системы, которая появляется из-за неправильного питания, стоит скорректировать рацион питомца и убрать из него жирные продукты, отметила специалист.

"Бич XXI века как для людей, так и для животных – это новообразования. Среди частых заболеваний кошек они на третьем месте", – подчеркнула врач.

По ее словам, часто онкологические заболевания возникают бессимптомно и обнаружить их на ранней стадии можно при помощи обследований. В частности, Богданова порекомендовала следить за состоянием полости рта кошек и приучать их к чистке зубов. Для здоровья питомца его также необходимо обеспечить фильтрованной питьевой водой, добавила она.

"Стресс и появление болезней у кошек тесно взаимосвязаны. Поэтому чем более спокойно и безопасно чувствует себя животное, тем меньше проблем со здоровьем у него будет возникать", – заключила эксперт.

Ранее госветслужба Москвы напомнила о важности стерилизации для здоровья домашних питомцев и уменьшения количества бездомных. Одно из основных преимуществ в данной процедуре, по словам ветврача и заведующей Красногвардейской ветеринарной клиникой Веры Земской, заключается в контроле популяции.

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