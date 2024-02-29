29 февраля, 08:57Общество
Эксперт заявила, что москвичи стали чаще заводить кошек породы бурма
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Москвичи стали чаще заводить кошек бурманской породы и бесшерстных сфинксов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на фелинолога, президента Международной фелинологической ассоциации Елену Шевченко.
По словам эксперта, популярными являются и сибирские, британские кошки и мейн-куны.
"Также стали более популярны бурмы – это гладкошерстные животные, очень интересного и красивого окраса, нарядные. Раньше ими не особенно интересовались, а сейчас всплеск интереса к бурмам", – подчеркнула Шевченко.
Фелинолог отметила, что многие хозяева предпочитают бенгальскую породу, восточных ориентальных и русских голубых кошек. Шевченко добавила, что чаще всего клички животным дают исходя из особенностей характера и размеров.
"Если кошка породистая, то у них кроме имени есть фамилия – это название питомника, затем котенку присваивается имя. <…> Но дома, как правило, животных редко называют "по паспорту", их зовут какими-то кличками, которые отражают характер кошки, например, Непоседа или Шустрик", – добавила она.
Ранее госветслужба Москвы напомнила о важности стерилизации для здоровья домашних питомцев и уменьшения количества бездомных. Одно из основных преимуществ в данной процедуре, по словам ветврача и заведующей Красногвардейской ветеринарной клиникой Веры Земской, заключается в контроле популяции.
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