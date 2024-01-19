Ветеринар назвала смертельно опасные для домашних животных комнатные растения

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Некоторые комнатные цветы опасны для животных и при попадании в организм могут вызвать сильное отравление. Об этом Москве 24 рассказала ветеринарный врач Кунцевской государственной ветклиники Марина Успенская.

Она предупредила, что, если в доме есть питомец, выбирать растения нужно очень внимательно: предварительно стоит найти информацию о них и изучить их свойства.

"Некоторые токсичны и при попадании в организм могут вызвать отравление вплоть до летального исхода", – пояснила специалист.

К ядовитым для животных относятся растения семейства лилейных, амариллисовых, ароидных и подсемейства луковых.



Марина Успенская ветеринарный врач Кунцевской государственной ветклиники Любая часть лилейных растений токсична, а цветки – особенно. Опасна даже вода, в которой стояли срезанные цветы. Одни из представителей этого семейства – тюльпаны и ландыши, которые нередко появляются в квартирах к 8 Марта.

"Ядовитые вещества лилейных растений вызывают канальцевый некроз почек, дегенеративные изменения в поджелудочной железе. При развитии острого поражения почек летальный исход в 80–100% случаев может наступить в течении трех-шести дней", – рассказала Успенская.

Сок амариллисовых растений, к которым относится амариллис и гиппеаструм, вызывает рвоту, диарею, судороги, слюноотделение. При сильном отравлении у животного воспаляются желудок и кишечник.



Фото: 123RF/liudmilachernetska

В свою очередь, большинство представителей семейства ароидных, которые популярны у цветоводов, тоже токсичны для животных. Это филодендрон, спатифиллум, монстера, каллы, диффенбахия, алоказия и многие другие.

"Основные симптомы при отравлении ароидными – рвота, отказ от еды (анорексия), снижение активности, полиурия (увеличение мочеотделения)/полидипсия (увеличение потребления воды), изменение сознания и так далее. Сок диффенбахии вызывает ожоги слизистых оболочек, роговицы глаз и кожи, а сок алоказии – онемение", – предупредила специалист.



Марина Успенская ветеринарный врач Кунцевской государственной ветклиники Луковицы и листья подсемейства луковых, куда входит множество растений: от лука и чеснока до нарциссов, подснежников и других луковичных, содержат эфирные масла – дипропил дисульфид и аллил пропил дисульфид, которые вызывают у животного повреждение эритроцитов крови и гемолитическую анемию.

"К менее опасным, но токсичным относится еще довольно большое количество декоративных растений: алоэ, плющ, саго, кактус трихоцереус и другие", – добавила эксперт.

Если невозможно разместить растения в недоступных для животных местах, лучше совсем убрать их из квартиры. А при появлении признаков отравления цветами необходимо обратиться к ветеринарному врачу.

"Если не знаете названия растения, можно сфотографировать его. Эта информация поможет ветеринару поставить диагноз и назначить лечение", – посоветовала эксперт.

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