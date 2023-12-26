Ветеринар рассказала, как ухаживать за лапами собак зимой

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Зимой собакам нужен более тщательный уход за лапами: важно вовремя подстригать когти, следить, чтобы между подушечек не скапливалась грязь, а также использовать крем, воск или специальную обувь. Об этом Москве 24 рассказала ведущий ветеринарный врач Красногвардейской государственной ветклиники СББЖ ЮАО Евгения Кирнос.

Специалист объяснила, что под снегом могут скрываться острые предметы, способные поранить подушечки лап. Поэтому при возвращении с прогулки необходимо каждый раз осматривать питомца.



Евгения Кирнос ведущий ветеринарный врач Красногвардейской государственной ветклиники СББЖ ЮАО Кроме того, зимой нужно внимательно следить за длиной когтей, так как при хождении по мягкому снегу их стачивание замедляется. Переросшие когти могут доставлять дискомфорт и приводить к травмам. Укорачивать их необходимо каждые три-пять недель. Лучше доверить эту процедуру ветеринару, чтобы обрезка была сделана правильно и безболезненно для собаки.

Шерсть между подушками лап зимой необходимо аккуратно подстригать, чтобы там не скапливались снег и грязь. Также не стоит забывать мыть лапы питомцу после каждого визита на улицу.

"Нужно использовать специальные кремы, воски или защитную обувь. Кремы и воски наиболее просты и удобны в применении, после прогулки достаточно смыть их теплой мыльной водной и насухо вытереть лапы", – отметила ветеринар.

Еще более надежный вариант для защиты лап – специальные носки с прорезиненной подошвой или ботинки для животных.



Евгения Кирнос ведущий ветеринарный врач Красногвардейской государственной ветклиники СББЖ ЮАО Однако не все четвероногие соглашаются ее носить. Чтобы питомец спокойно гулял в ботинках, приучение к таким аксессуарам нужно начинать с щенячьего возраста. Носки меньше сковывают движения, и привыкнуть к ним несколько проще даже взрослому питомцу.

В свою очередь, шерсть на животе и лапах собаки точно так же нужно содержать в чистоте: необходимо очищать ее после каждой прогулки или же использовать комбинезоны. Одежда для собак может быть с утеплением или без него, в зависимости от потребностей животного. Она должна подходить по размеру, не стеснять движения и легко сниматься. Лучше выбирать вещи из мембранного дышащего материала – это наиболее теплый и водостойкий вариант, подчеркнула специалист.

В случае если лапы животного все же пострадают, стоит проконсультироваться с врачом: в Москве работает 26 государственных ветеринарных клиник. Записаться на прием можно онлайн на mos.ru, в мобильных приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва", а также через операторов контакт-центра +7 (495) 612-04-25 (круглосуточно).

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