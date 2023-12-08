Ветеринар рассказала, почему опасно дарить рептилий на Новый год

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Ящерицу, как и любое другое животное, не стоит дарить без предупреждения, к тому же некоторые рептилии довольно сложны и дороги в уходе. Об этом Москве 24 рассказала ветврач, герпетолог государственной ветеринарной клиники "Вешняки" Мария Сапарова.

С приближением 2024 года, который пройдет под знаком Дракона, в Сети увеличилось количество объявлений о продаже рептилий в подарок. Продавцы уверяют, что ящерица принесет удачу в новом году.

"Заводить таких питомцев надо осознанно, предварительно узнав, как их содержать, кормить. Первое, с чего стоит начать будущему владельцу, – это с посещения выставки рептилий. Ведь важно не только увидеть животное на картинке, но и потрогать, подержать его, расспросить о нем тех, кто давно разводит конкретный вид", – отметила Сапарова.

Кроме того, будущий хозяин должен иметь все необходимое для содержания.



Мария Сапарова ветврач, герпетолог государственной ветеринарной клиники "Вешняки" Требуется террариум соответствующего размера, в котором есть поилка, коряга, термоковрик и желательно специальная лампа. Поэтому если вы действительно собрались дарить такого питомца, то отдавайте его вместе с домом.

Еще более плохая идея – покупать в подарок крупных рептилий: варана, игуану, отметила ветврач. Они достигают метра в длину и "стоят небюджетно". Недешево обходится и уход за ними: таким ящерицам нужны большие и высокие террариумы, определенные условия влажности и дополнительные прогулки.



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Также не стоит бездумно дарить ядовитых рептилий и красноухих черепах: вторые достигают больших размеров, им нужен соответствующий террариум с лампами ультрафиолета и обогрева, частая смена воды. Кроме того, такой питомец должен постоянно гулять, а иногда и плавать в ванной.

Самый простые в содержании рептилии, которых можно завести даже ребенку школьного возраста или пожилому человеку, – это гекконы, эублефары, фельзумы, агамы. Однако их тоже нельзя дарить без предупреждения, подчеркнула эксперт.

При неправильном содержании у пресмыкающихся возникают различные проблемы: от травм до внутренних патологий.



Мария Сапарова ветврач, герпетолог государственной ветеринарной клиники "Вешняки" Наиболее популярные заболевания – проглатывание инородных предметов. Это случается, когда питомец гуляет по квартире без присмотра. Также авитаминоз, который можно профилактировать специальной подкормкой с кальцием, и переохлаждение, если в террариуме нет термоковрика и лампы.

Очень часто от неправильного содержания страдают красноухие черепахи. По словам Сапаровой, на прием приносят питомцев с изуродованным панцирем или отказом задних конечностей и сообщают, что черепаха давно не ест. Все это связано с переохлаждением, нехваткой кальция и отсутствием лампы, заключила она.

Ранее ветеринарный врач, хирург, специалист по экзотическим животным Зеленоградской государственной ветклиники (СББЖ Зеленоградского АО) Надежда Кузина рассказала о самых необычных питомцах, которых заводят москвичи. В список вошли ящерицы, змеи, вараны, лягушки, жабы, мыши-полевки, ондатры и козы.