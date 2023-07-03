Московские ветеринары выпустили памятки для владельцев домашних животных

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Ветеринарные врачи московских клиник разработали памятки, объясняющие хозяевам домашних животных, как легче следить за их здоровьем. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Ответственное обращение с животными – одна из ключевых тем для нас. Каждый должен понимать, что забота о питомце требует много времени и сил. <...> Уверены, что такие рекомендации значительно облегчат процесс ухода за домашними любимцами. Кроме того, памятки появились сразу в двух форматах: бумажном и онлайн. Нам важно поделиться полезной информацией с каждым", – рассказали в комитете ветеринарии Москвы.

Отмечается, что информационную брошюру можно получить в любой из государственных ветеринарных клиник.

Как отметили в памятке ветеринары, следует разделять два графика посещения ветклиник: для малышей и животных старше одного года. В брошюре также составлен календарь вакцинаций и обработок против глистов и эктопаразитов, график проведения УЗИ, сдачи анализов и посещения специалистов.

Ранее стало известно, что московская компания разработала RFID-медальоны для ошейников. На нем указаны кличка и пол питомца, а также контакты хозяина. Медальоны выполнены в виде небольшого брелока со встроенной NFC-меткой и дублирующим QR-кодом.

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