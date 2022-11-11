Ветеринар рассказал, как ухаживать за питомцем после операции

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Столичные ветврачи ежегодно проводят более 15 тысяч операций различной степени сложности. После восстановления под присмотром специалистов питомец нуждается в особом уходе. Как правильно позаботиться о животном в этот период, рассказал Москве 24 врач первой категории ветеринарного участка "Красная Пахра" Алексей Петухов.

Специалист подчеркнул, что правильный послеоперационный уход и питание позволят ускорить выздоровление и сохранить здоровье питомца, поэтому в первую очередь необходимо строго соблюдать рекомендации хирурга, который проводил операцию.

"Очень важно наблюдать за состоянием швов – следить за чистотой и за тем, чтобы питомец не зализывал это место. При ухудшении самочувствия животного как можно скорее сообщайте об этом ветеринарному специалисту", – сказал Петухов.

Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы питомец соблюдал покой, поскольку из-за неаккуратного прыжка или падения он может нанести себе вред. Гулять с собакой в реабилитационный период по-прежнему необходимо каждый день, но по ровной поверхности и без активных игр, продолжил ветврач.

Помимо этого, важно отслеживать, где питомец спит, подчеркнул Петухов. Нельзя разрешать животному спать рядом с батареей или в комнате со сквозняком, лежанка должна находиться в месте с оптимальной температурой, пояснил он. Также необходимо строго контролировать питание.

"Соблюдение диеты является важным фактором в процессе послеоперационного выздоровления. Отсутствие аппетита может говорить о дискомфорте и болезненных ощущениях", – подчеркнул Петухов.

В настоящее время в Москве работают 26 государственных ветеринарных клиник. Предварительно записаться на прием можно онлайн на портале mos.ru, в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва", а также по телефону 8 (495) 612-04-25.

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