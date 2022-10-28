Кинолог дал инструкцию по отучению собаки попрошайничать

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кинолог, специалист по коррекции поведения собак Екатерина Гимазитдинова рассказала, как отучить собаку просить еду со стола. Об этом сообщает "Мослента".

Эксперт подчеркнула, что питомец повторяет выгодное для него поведение.

"Поделитесь ли вы кусочком через пять минут или через час, для собаки это все равно будет достижением цели. И чтобы отучить ее попрошайничать, необходимо сформировать другое выгодное поведение", – заявила Гимазитдинова.

Для домочадцев потребуется установить запрет на кормление животного с рук. В противном случае собака выучит, у кого следует выпрашивать лакомство. Также уместно кормить собаку до того, как садиться есть самим.

Екатерина Гимазитдинова посоветовала нарезать собачье лакомство на мелкие кусочки и поставить рядом с собой во время приема пищи. Каждый раз, когда питомец будет замолкать, отвлекаться или уходить на свой коврик, следует хвалить его и подкармливать лакомством.

Собака поймет, что находиться на коврике выгодно, подчеркивает кинолог. Впоследствии животное сможет самостоятельно продолжить правильное поведение, но потребуется время на переучивание.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о причинах рычания собаки. Эксперт подчеркнул, что такое поведение может быть связано с травмирующим опытом животного или с болью, которую испытывает питомец.

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