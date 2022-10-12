Кинолог рассказал о последствиях чрезмерной дружелюбности собаки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Чрезмерная дружелюбность собаки может привести к конфликтам с другими животными и людьми. Об этом Агентству "Москва" сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам кинолога, люди, которые боятся или не любят собак, могут отреагировать на желание питомца пообщаться негативно. Аналогичная ситуация может произойти и с животными.

Чтобы избежать неприятного опыта, хозяину необходимо внимательнее следить за животным на улице, а также дрессировать его. Перед взаимодействием с другой собакой на улице хозяин питомца должен понаблюдать за его реакцией.

"Чтобы контролировать свою собаку, важно обучить ее основным командам и научить нейтрально реагировать на прохожих", – посоветовал Голубев.

Лучше контролировать собаку вне дома помогут команды "ко мне", "рядом" и "нельзя", сообщил эксперт.

Также хозяину необходимо работать над тем, чтобы собака могла передвигаться по улице на провисшем поводке. Кроме того, хозяева могут добавлять в привычные прогулки активные и интеллектуальные игры с питомцем.

Ранее Голубев рассказал об уходе за собакой во время отопительного сезона. Специалист обратил внимание на то, что в период отопительного сезона у собак может начаться линька. Также проблемы могут возникнуть с кожей.

Избежать проблем можно, установив в жилом помещении увлажнитель воздуха для поддержания оптимальных показателей влажности (около 40–60%), сообщил эксперт.



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