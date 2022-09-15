Кинолог назвал разницу между поводком и рулеткой

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, в чем различия между поводком и рулеткой при выгуле собак. Об этом сообщает "Мослента".

"Между рулеткой и поводком лучше выбирайте поводок, особенно для щенков, которым только предстоит научиться спокойно двигаться рядом с хозяином. Рулетка создает постоянное натяжение, у собаки нет диапазона для движения, таким образом формируется неправильное поведение на улице: собака будет все время тянуть хозяина на прогулке", – рассказал Голубев.

Он отметил, что пластмассовая ручка может ударить питомца при резких движениях, а тонкая лента может стать причиной ожога или пореза.

"Поводок – это не просто аксессуар для ограничения движения собаки, это физическая связь хозяина и питомца. Собака с помощью него понимает, что от нее хочет владелец в той или иной ситуации", – добавил кинолог.

Ранее специалист рассказывал, что хозяин всегда может понять, хорошие ли у него взаимоотношения с собакой по поведению питомца. По его словам, если владелец наблюдает у своего четвероногого подопечного постоянную активность и интерес, то он неплохо справляется.

Голубев отмечал, что добросовестный хозяин выстраивает линию воспитания с питомцем с учетом породы животного. Кинолог уверен, что ее выбор является одним из важнейших решений у любого, кто желает стать обладателем собаки. Хозяин будет учитывать особенности характера питомца, корректировать его питание и подход к воспитанию.

До этого ветеринар Вера Дубовикова рассказала, что наибольшей популярностью у москвичей пользуются корги. По словам специалиста, это объясняется дружелюбным характером, обаятельностью и небольшим размером животного.