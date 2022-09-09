Россиянам рассказали о признаках хороших отношений между хозяином и собакой

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Хозяин всегда может понять, хорошие ли у него взаимоотношения с собакой по поведению питомца, считает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он утверждает, что если владелец наблюдает у своего четвероногого подопечного постоянную активность и интерес, то он неплохо справляется.
По его словам, добросовестный хозяин выстраивает линию воспитания с питомцем с учетом породы животного. Голубев уверен, что ее выбор является одним из важнейших решений у любого, кто желает стать обладателем собаки. Хозяин будет учитывать особенности характера питомца, корректировать его питание и подход к воспитанию.
"Вы – хороший хозяин, если последовательны в своих действиях. Для собаки важны правила, которые вводят один раз и навсегда. Вы развиваете свою собаку и не забываете о профилактике, которая позволяет обнаружить скрытые симптомы заболевания на ранней стадии, уменьшая риск его возникновения", – отметил эксперт в беседе с "Мослентой".
Ранее ветеринар Вера Дубовикова рассказала, что наибольшей популярностью у москвичей пользуются корги. По словам специалиста, это объясняется дружелюбным характером, обаятельностью и небольшим размером животного.
Также россиянам рассказали, когда следует завести собаку. Кинолог порекомендовал перед покупкой проанализировать цели данного шага, а также наличие таких ресурсов, как время и силы, которые человек сможет уделять животному.
В Москве открыли современную площадку для выгула и дрессировки собак
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