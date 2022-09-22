Кинолог рассказал об уходе за собакой во время отопительного сезона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в разговоре с "Мослентой" дал рекомендации по уходу за собакой во время отопительного сезона.

Специалист обратил внимание на то, что в период отопительного сезона у собак может начаться линька. Также проблемы могут возникнуть с кожей. Это происходит из-за стертого четкого разграничения минусовых и плюсовых температур, когда собака проживает в неестественных условиях, добавил Голубев.

Сухой воздух в квартире может пересушить слизистые дыхательных путей животного, предупредил кинолог.

"Чтобы у собаки не возникало проблем с кожей и шерстью из-за отопления, воспользуйтесь увлажнителем воздуха для поддержания оптимальных показателей влажности – 40–60%", – посоветовал он.

Увлажнитель воздуха можно заменить мисками с водой. Для этого их необходимо разместить возле батарей. Также эксперт посоветовал проветривать помещение и чаще проводить влажную уборку.

Температура воздуха в квартире должна составлять не более 23 градусов. Подстилку собаки необходимо разместить вдали от батарей, рекомендовал Голубев.

Ранее специалист рассказал об особенностях воспитания собак для жизни в городе.

Кинолог подчеркнул, что собаку нужно приучить к амуниции. По его словам, важно, чтобы намордник и ошейник были подобраны по размеру. В наморднике собака должна спокойно открывать рот и высовывать язык, а ошейник не должен давить и мешать движению.