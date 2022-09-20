Эксперт перечислил породы собак-телохранителей

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Лучшими собаками-телохранителями являются немецкая овчарка, бельгийская овчарка малинуа, восточноевропейская овчарка, босерон и русский черный терьер, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"Немецкие овчарки – преданные и покладистые питомцы, которые беспрекословно признают авторитет хозяина. "Немцы" готовы пожертвовать собой, защищая своих домочадцев. Они способны оценить степень опасности мгновенно и адекватно. Малинуа обладают отличными способностями к обучению, а также уравновешенным характером. Собаки этой породы мгновенно адаптируются и приспосабливаются к любым условиям работы", – сообщил он Агентству "Москва".

По словам эксперта, характер восточноевропейской овчарки выдержанный, животное такой породы бдительно и собрано. В свою очередь, босерон является крупной собакой атлетического сложения, они отличаются ловкостью и выносливостью, а также готовы защищать тех, кого любят.

Голубев добавил, что русский черный терьер изначально использовался на службе в армии, затем – для охраны. "Характер у них сильный, поэтому только серьезный хозяин станет для такого пса авторитетом. Агрессию к чужакам проявляют редко. Очень хитры, поэтому даже опытным злоумышленникам будет трудно их обмануть", – добавил он.

Специалист рекомендовал обучать собак-телохранителей с малых лет, социализировать, заниматься послушанием, после чего следует начинать подготовку по специальному курсу под руководством дрессировщика.

Ранее Голубев рассказывал, что хозяин всегда может понять, хорошие ли у него взаимоотношения с собакой по поведению питомца. По его словам, если владелец наблюдает у своего четвероногого подопечного постоянную активность и интерес, то он неплохо справляется.

Он отмечал, что добросовестный хозяин выстраивает линию воспитания с питомцем с учетом породы животного. Кинолог уверен, что ее выбор является одним из важнейших решений у любого, кто желает стать обладателем собаки. Хозяин будет учитывать особенности характера питомца, корректировать его питание и подход к воспитанию.

До этого ветеринар Вера Дубовикова рассказала, что наибольшей популярностью у москвичей пользуются корги. По словам специалиста, это объясняется дружелюбным характером, обаятельностью и небольшим размером животного.

