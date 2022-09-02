Кинолог рассказал, как выбрать первую собаку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Перед тем как завести первую собаку, необходимо проанализировать цели данного шага, а также наличие таких ресурсов, как время и силы, которые человек сможет уделять животному, сообщает "Мослента" со ссылкой на президента Российской кинологической организации Владимира Голубева.

По его словам, перед приобретением щенка необходимо понять, что это – большая ответственность.

"Вы должны быть готовы к тому, что вам придется уделять достаточное количество времени заботе о животном", – сказал Голубев.

Он также отметил, что при выборе собаки необходимо обратить внимание на ее характер, уровень активности и проанализировать сложности ухода за животным. Особенно важно учитывать финансовое положение потенциальных хозяев и площадь жилья. Большую собаку Голубев посоветовал заводить жильцам, которые имеют собственный частный дом.

В качестве первой собаки, отметил эксперт, можно приобрести животное средней породы, не требующее специального ухода.

"Лучше всего искать заводчика на крупных выставках. Там вы сможете пообщаться с серьезными заводчиками, которые знают все о собаках конкретной породы", – сказал кинолог.

По его словам, у заводчика необходимо узнать об особенностях породы, а при покупке – проверить документы на собаку. В их число должна входить метрика с указанием породы, клички, даты рождения, пола и других особенностей животного. Также у собаки должно быть клеймо, добавил Голубев.

До этого Голубев дал несколько советов хозяевам собак, которые собрались в отпуск и не могут взять с собой животное. Эксперт порекомендовал не отправлять собаку в чужой дом на время отъезда хозяев, поскольку это может спровоцировать стресс для питомца. Также кинолог не советовал менять рацион питомца и не отклоняться от графика его выгула.