Кинолог рассказал, как выбрать первую собаку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Перед тем как завести первую собаку, необходимо проанализировать цели данного шага, а также наличие таких ресурсов, как время и силы, которые человек сможет уделять животному, сообщает "Мослента" со ссылкой на президента Российской кинологической организации Владимира Голубева.
По его словам, перед приобретением щенка необходимо понять, что это – большая ответственность.
"Вы должны быть готовы к тому, что вам придется уделять достаточное количество времени заботе о животном", – сказал Голубев.
Он также отметил, что при выборе собаки необходимо обратить внимание на ее характер, уровень активности и проанализировать сложности ухода за животным. Особенно важно учитывать финансовое положение потенциальных хозяев и площадь жилья. Большую собаку Голубев посоветовал заводить жильцам, которые имеют собственный частный дом.
В качестве первой собаки, отметил эксперт, можно приобрести животное средней породы, не требующее специального ухода.
"Лучше всего искать заводчика на крупных выставках. Там вы сможете пообщаться с серьезными заводчиками, которые знают все о собаках конкретной породы", – сказал кинолог.
По его словам, у заводчика необходимо узнать об особенностях породы, а при покупке – проверить документы на собаку. В их число должна входить метрика с указанием породы, клички, даты рождения, пола и других особенностей животного. Также у собаки должно быть клеймо, добавил Голубев.
До этого Голубев дал несколько советов хозяевам собак, которые собрались в отпуск и не могут взять с собой животное. Эксперт порекомендовал не отправлять собаку в чужой дом на время отъезда хозяев, поскольку это может спровоцировать стресс для питомца. Также кинолог не советовал менять рацион питомца и не отклоняться от графика его выгула.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: