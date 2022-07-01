Эксперт назвал симптомы обезвоживания у собак

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о симптомах обезвоживания у собак в жаркую погоду, сообщает "Мослента".

"Риск обезвоживания возрастает в знойные дни, владельцам просто необходимо знать сигналы, которые об этом говорят, чтобы вовремя оказать необходимую помощь", – предупредил он.

Эксперт отметил, что главными признаками обезвоживания у животного являются: отсутствие аппетита, вялость, холодные лапы, затрудненное дыхание, запавшие глаза, сухость носа и десен, потеря кожей эластичности.

Если собака в жару не будет получать достаточного количества воды, дегидратация может развиться очень быстро и привести к смерти животного, предостерег Голубев.

Ранее в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства дали ряд рекомендаций, которые помогут облегчить жизнь домашним животным в жаркую погоду.

Владельцам посоветовали проветривать комнаты и не оставлять животных в душном помещении. Также не стоит забывать кошек или собак в припаркованных машинах.

Кроме того, специалисты напомнили, что летом корм портится быстрее, поэтому особенно внимательно нужно следить за его свежестью. В жару не рекомендовано сбривать шерсть животного, так как она защищает тело от перегрева и переохлаждения.

