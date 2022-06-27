Ветеринар рассказал, как помочь собаке при тепловом ударе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Тепловой удар для собак несет смертельную опасность, поэтому хозяева питомцев должны знать, как действовать в ситуации, если их верный друг перегрелся, предупредил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Специалист отметил, что тепловой удар у собак случается часто. По его словам, крупные породы особенно плохо переносят жаркую погоду. Поэтому очень важно, чтобы хозяин не уводил питомца далеко от дома, говорит Шеляков, лучше гулять вблизи водоемов.

"Ни в коем случае при условии, что питомцу уже стало плохо, не охлаждайте его, просто "бухнув" в воду, а аккуратно отнесите питомца в тень и просто увлажните морду. Далее, если питомцу так и не стало лучше, стоит срочно обратиться к врачу", – рассказал он о правильном порядке действий в беседе с News.ru.

Ранее в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства дали ряд рекомендаций, как облегчить жизнь домашним животным в жаркую погоду.

Владельцам питомцев посоветовали проветривать комнаты и не оставлять животных в душном помещении. Также не стоит забывать кошек или собак в припаркованной машине.

Кроме того, специалисты напомнили, что летом корм портится быстрее, поэтому особенно внимательно нужно следить за его свежестью. В жару не рекомендовали сбривать шерсть животного, так как она защищает тело от перегрева и переохлаждения.