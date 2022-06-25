Более 80 пунктов вакцинации от бешенства откроются на площадках для выгула собак

Фото: Агентство "Москва"/ Кирилл Зыков
Временные прививочные пункты разместят рядом с площадками для выгула собак в Москве. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
В синих палатках или спецавтомобилях с логотипом государственной ветеринарной службы столицы можно будет сделать прививку от бешенства. Иммунитет после укола формируется 21 день, поэтому питомца следует оградить от контакта с другими животными.
Как рассказали в Комитете ветеринарии Москвы, за 10-14 дней до вакцинации необходимо провести профилактику против гельминтов.
"Прививать можно только здоровых питомцев. Если ваш любимец болеет или недавно переболел, лучше отложить процедуру. При этом перед вакцинацией специалист обязательно проведет общий осмотр, чтобы убедиться, что домашнее животное здорово", – добавили в ведомстве.
Вакцинация против бешенства в Москве проводится бесплатно специалистами столичной государственной ветеринарной службы. О работе временных пунктов можно узнать по телефону +7 495 612-04-25 или на сайте mos.ru.
Врачи и психологи ранее рассказали о плюсах и минусах совместного сна с кошками. В частности, существуют риски развития аллергических реакций, однако кошачье мурлыканье помогает успокаивать нервную систему.
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