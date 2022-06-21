Ветеринар рассказал, как сэкономить на корме для питомца

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Президент Союза кинологических организаций РФ Владимир Уражевский в разговоре с Москвой 24 посоветовал попробовать перевести питомца на натуральное питание или покупать сухие корма отечественных производителей.
"Действительно, корма подорожали очень сильно. Это большая проблема, особенно для тех, кто привык быть на каком-то конкретном корме. Но нет никакой катастрофы. Сейчас строится много заводов в России, где производятся хорошие корма. Одна компания уже производит 30 тысяч тонн кормов в год, которые не уступают по качеству. И другие тоже есть", – говорит Уражевский.
Те, у кого есть время готовить для питомцев, могут перевести их на натуральное питание, продолжает ветеринар.
"Дается творог, даются овощи, добавляется растительное масло, мясо, и собаки вырастают такие же красивые, даже еще лучше. Это тоже как вариант. Хорошая замена сухих кормов ", – отмечает специалист.
Ранее хозяев собак предупредили, что если у питомца отсутствует четкий график кормления, то это способно спровоцировать у четвероногого неприятности с желудком. Дело в том, что большие перерывы могут заставлять любимца слишком быстро проглатывать пищу. Это, в свою очередь, дает на желудок большую нагрузку. При этом другая крайность – постоянный доступ к еде – не менее опасна. Слишком маленький перерыв между кормлениями также ведет к перееданию.
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