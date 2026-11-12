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12 ноября, 16:19

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Уиткофф: США надеются на возможный новый раунд переговоров по Украине с участием Европы

США надеются на возможный новый раунд переговоров по Украине с участием Европы – Уиткофф

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что по итогам переговоров с Владимиром Путиным получится в скором времени объявить новый раунд трехсторонних переговоров по Украине с участием Европы. Такое заявление он сделал в ходе встречи с российским президентом в Кремле.

Уиткофф также отметил, что глава Белого дома Дональд Трамп сохраняет приверженность планам завершить конфликт на Украине. В ходе встречи спецпосланник передал президенту РФ послание от Трампа, в котором он указал на необходимость завершить кризис как можно скорее.

Кроме того, США делают все необходимое для окончания конфликта, подчеркнул Уиткофф.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву 12 ноября. Во встрече Путина с американскими спецпосланниками принимают участие помощники президента России Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В начале переговоров глава государства поприветствовал гостей и поблагодарил Трампа за организацию контактов между Москвой и Киевом, а Уиткофф, в свою очередь, отметил, что рад возобновлению работы в трехстороннем формате.

Накануне завершились трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби. Представители Европы не участвовали в беседе. Ушаков, в свою очередь, заявил, что в Европе пока не могут выбрать кандидатуру на роль переговорщика по теме урегулирования конфликта на Украине. Он выразил мнение, что этот вопрос будет действительно сложным.

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