Ученые связали плохое поведение кошек с любовью хозяев

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Ученые из Бразилии обнаружили связь между любовью хозяина к кошке и ее плохим поведением, в том числе порчей мебели. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По итогам опроса, в котором приняли участие 500 владельцев кошек, специалисты пришли к выводу, что животные проказничают тем больше, чем сильнее любовь хозяина. Любящие хозяева просто больше позволяют своим питомцам, уточнили ученые.

Кроме того, замечено, что на отношениях между хозяином и питомцем влияет наличие в семье других животных, а также частота визитов к ветеринару.

Ранее ветеринарный врач Михаил Шеляков объяснил любовь кошек ложиться на больные места у человека. По его словам, воспаленная зона в человеческом организме имеет температуру выше, поэтому животные ложатся на нее, чтобы погреться.

